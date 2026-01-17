鄭麗文：協調不成就回歸黨的辦法

立委楊瓊瓔（左）17日一早到海線梧棲體驗拔蘿蔔，與民眾一起同樂。（陳淑娥攝）

國民黨台中市長提名「姐弟之爭」首次協調破局，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都表達強烈爭取提名態度。黨主席鄭麗文17日南下高雄市黨部「黨員Reset拓點計畫」活動時表示，「協調不成並非整合不成」，會按照提名辦法步驟執行，以協調為優先，若未果就回歸黨的辦法來做初選。

對於藍營台中、新北市長初選提名整合問題，鄭麗文表示，國民黨是尊重制度的政黨，不論每個選區狀況如何，都會按照中央黨部所公布的提名辦法，按照步驟執行，每個選區都是以協調為優先。

鄭麗文強調，「協調不成並非整合不成」，若未能透過內部協調決定人選，就會回歸黨的辦法來做初選。藍白合也一樣，藍營候選人確定後，就會立即與民眾黨做協調。

針對遭影射「以拖待變」，楊瓊瓔昨首度曝光內幕說，去年12月7日台中黨慶活動後，相關餐敘中，副院長江啟臣確實曾提到，因4月出訪行程、副院長職務變數等考量，希望提名時間或許放在5月後比較合適。她知道訊息後，基於黨內團結，當時配合該節奏思考後續初選安排，而不是單方面主張延後。

楊瓊瓔強調，現在突然說希望調整為1月底，當下很錯愕，當然表示不同意，既然主席鄭麗文及民眾黨主席黃國昌都有共識希望3月底前完成各縣市提名，她覺得是適合的時間，至於採用全民調或依黨公布的提名辦法，她尊重黨部規畫。

對此，江啟臣回應說，現在是基層焦慮的問題，不是提名時間的問題，提名時間黨中央有沒有規畫，得詢問黨中央，現在最急迫是基層焦慮，大家擔憂無法定於一尊，擔心無所適從、擔心被民進黨見縫插針。