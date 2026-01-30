鄭麗文：台灣人應接受自己是中國人 綠黨團喊尊重但社會難接受

國民黨主席鄭麗文。（翻攝鄭麗文臉書粉專）

英媒《經濟學人》最新刊出國民黨主席鄭麗文專訪，報導以「迄今最大豪賭」形容鄭麗文上任後的政治路線，鄭在訪談中指出「台灣人應接受自己是中國人」，並希望能與中國最高領導人習近平和解，帶領國民黨重新奪回執政權。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（30日）回應尊重鄭麗文自我認同，但中國早已透過香港示範沒有所謂的一國兩制，黨團副幹事長沈伯洋則補充，鄭麗文一直都主張自己是中國人，這不太被台灣社會接受，「台灣就是台灣」，兩國互不隸屬是共識。

廣告 廣告

國民黨28日才宣布2月將到中國北京進行「兩岸交流合作前瞻論壇」，鄭麗文還在中常會喊出：「美國曾經是我們的恩人，但大陸才是我們的親人，我們絕對做不出骨肉相殘的事情。」《經濟學人》29日刊出最新專訪，鄭麗文再度吐出「台灣人應接受自己是中國人」等親中言論，對於中國去年底才發動環台軍演視而不見。

民進黨團今（30日）回應鄭的「中國人說」，鍾佳濱認為，民進黨團接受鄭麗文自認是中國人，因為他們叫中國國民黨，但中國國民黨不能代表中華民國人民接受習近平所謂的「和平方案」，鍾佳濱直言，中方已告知「沒有所謂的一國兩制」，同時也以香港為例，直言要台灣人接受中國的一國兩制和平方案「門都沒有」。

至於鄭麗在專訪宣稱，自己的國家認同與主流民意有落差，「原因就是民進黨長年推動去中國化」，鍾佳濱表示，不會阻攔鄭麗文去中國，但強調「台灣是民主教育，所有課綱都是透過公民參與審議形成，沒有所謂意識形態」，並提及過往國民黨威權統治時期，反而很多學子飽受黨國意識形態荼毒，狠酸「說有所謂去中國化的宣傳，太看輕台灣人民的智慧」。

沈伯洋也指出，鄭麗文一直都主張自己是中國人，「這不太為社會接受」，且台灣從沒被中共統治過，台灣就是台灣，兩國互不隸屬應是共識，他也批評「不斷用文化、身分等方式混淆台灣人的國族認同是不對的」，並以病癥比喻鄭麗文，沈伯洋認為，台灣人從接受中國資訊、接受中國海外新聞網站等資訊越來越頻繁，很多人對文化、身分認同去連接到國族認同而會有所差異。





更多《鏡新聞》報導

海鯤號潛測50公尺成功 徐巧芯給鼓勵！曝後續艦「不能」動支原因

追問鄭麗文「親人說」！謝震武：老共有沒有要毀滅我們？ 葉元之尬回

李貞秀還沒棄中國籍？柯文哲要SOP 劉世芳反擊：中官網就能申請