鄭麗文：台灣只有國民黨可達成兩岸和平穩定架構

國民黨主席鄭麗文下午出席「黨員Reset拓點計畫」。(記者方賓照攝)

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席鄭麗文今日下午出席該黨「黨員Reset拓點計畫」活動致詞表示，國民黨要讓全世界都知道，兩岸雖然歷經百年恩怨、情仇與糾葛，曾經誓不兩立，但仍可以隨著時代的推進，化解過去仇恨與對立，達到兩岸和平穩定架構，造福兩岸與區域乃至於世界人民，而且在台灣就只有國民黨可以扮演這個關鍵角色。

鄭麗文表示，她自告奮勇擔任國民黨革命實踐研究院院長，就是希望能與新進黨員面對面交流，政黨最重要的是核心價值與信仰，在2025年歲末時刻一個超過131年的百年政黨，如何延續革命創黨精神，又能重現現代精神，符合當下時代需求，考驗所有這一代的國民黨黨員，如何發揮關鍵戰略價值，讓全世界都知道兩岸雖然歷經百年恩怨、情仇與糾葛，曾經誓不兩立，但仍可以隨著時代的推進，化解過去仇恨與對立，達到兩岸和平穩定架構。

鄭麗文強調，相信這就是所有黨員在關鍵歷史時刻加入國民黨的原因，因為每一個人都是推動和平、造福人類歷史的角色，而且國民黨就是一個跨年齡、行業與族群，代表包容全面性的政黨，這也是國民黨百年至今才有的成就，相當難能可貴。

因應新進黨員與重返國民黨的回復黨籍黨員持續攀升，並持續拓展社會支持力量，國民黨主席鄭麗文日前核定「黨員Reset拓點計畫」，由兼任革實院長的鄭麗文以「鄭院長」身分親自授課，分享國民黨中心思想與理念實踐，並於結業式頒授證書，副主席兼秘書長李乾龍則會主持黨員宣誓儀式。

國民黨青年部主任李昶志日前表示，「黨員Reset拓點計畫」目的是針對新進黨員與回復黨籍黨員進行培訓，以深化國民黨組織再造工作並提升黨員整體素質，並且成為傳遞散播的種子，拓展新據點。

