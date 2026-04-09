鄭麗文「和平之旅」失靈？ 中國昨出動15機艦擾台

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〔記者方瑋立／台北報導〕中國國民黨主席鄭麗文近日率團訪中，各界關注習鄭會是否將依計畫舉行。​國防部今天(9日)表示，自昨(8日)上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機6架次、海軍艦艇8艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有5架次軍機逾越台海中線，進入我北部及西南空域。

​根據國防部公布的航跡示意圖，共機活動分為兩批次。第一波自昨上午7時35分至下午1時10分，偵獲主、輔戰機計5架次，其中4架次逾越台海中線，活動於我北部及中部空域。第二波則於昨天上午11時35分至下午4時，偵獲輔戰機1架次，進入我西南防空識別區。

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海上則有中共海軍艦艇8艘及公務船​1艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

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