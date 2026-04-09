鄭麗文「和平之旅」沒用! 中國昨派15機艦擾台、今再加碼實彈射擊

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中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文鄭麗文近日出訪中國展開「2026和平之旅」，目前正率領訪問團於上海訪問，今天下午將轉往北京，預計10日將與中共中央總書記習近平會面。不過，中國海事局今（9）天發布航行警告，今天上午10點至下午4點，於黃海北部部分海域實施實彈射擊，禁止駛入。

中國持續增加對台軍事威脅，習近平堅稱不放棄以軍事暴力手段侵吞台灣，不斷發動對台軍演並頻繁派出軍機、軍艦擾台，讓台灣民眾深感厭惡。國防部表示，自昨日上午6點至今天上午6點止，偵獲中共軍機6架次、海軍艦艇8艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有5架次軍機逾越台海中線，進入我北部及西南空域。

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國防部公布的航跡示意圖顯示，共機活動分為兩批次。第一波自昨天上午7點35分至下午1點10分，偵獲主、輔戰機計5架次，其中4架次逾越台海中線，活動於我北部及中部空域。第二波則於昨天上午11點35分至下午4點，偵獲輔戰機1架次，進入我西南防空識別區。

海上則有中共海軍艦艇8艘及公務船​1艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。另據中國官媒報導，大連海事局發布「遼航警148/26」航行警告，於4月9日上午10點至下午4點，在黃海北部部分海域進行實彈射擊，期間禁止相關船隻駛入。

華爾街日報日前指出，中國採取了不尋常的舉措，在沒有提供任何說明下，將大片近海空域劃設為保留區，保留空域也沒有設定垂直高度上線，標示為地面到無限高，且時程長達40天，本次發布的警告跟過去通知中國軍事演習的警告類似，只是演習通常天數不會這麼長。

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