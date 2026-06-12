鄭麗文：一國兩制難接受 如重返執政拋「歐盟模式」

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國民黨主席鄭麗文在「亞洲協會」（Asia Society）紐約總部座談時表示，「一國兩制」在目前的台灣難以被接受。（圖片來源／鄭麗文臉書

國民黨主席鄭麗文在「亞洲協會」（Asia Society）紐約總部座談時表示，「一國兩制」在目前的台灣難以被接受，我們要主動為下一代開闢一條遠離戰爭的道路。

這場座談由亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）主持，並由前美國助理國務卿、亞洲協會政策研究所傑出研究員丹尼．羅素（Danny Russel）共同參與。

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針對主持人夏偉與與談人羅素關注「鄭習會」等相關問題，鄭麗文除說明「鄭習會」重點並指出，北京所反對的是「台獨」與「永久分裂」，而非台灣的存在，只要在《中華民國憲法》的一中原則與「九二共識」的堅實基礎上，就能維持長久的兩岸和平。

8成民眾支持對話和平，2028重返執政有和平藍圖

羅素並提及北京長期主張的「一國兩制」與香港模式的疑慮，鄭麗文回應時強調，台灣與香港的歷史背景與發展軌跡本質上並不相同。

鄭麗文稱，台灣歷經數十年民主發展，人民意願必須受到充分尊重，任何關於現狀的改變，都應建立在台灣人民的選擇之上。

國民黨主席鄭麗文對兩岸關係拋出「歐盟模式」，強調要主動為下一代開闢一條遠離戰爭的道路。圖片來源／鄭麗文臉書）

針對夏偉與羅素詢問，關於兩岸對話與統一的民意趨向，鄭麗文則表示，根據最新民調顯示，有高達8成的台灣人民，堅定支持兩岸應透過對話與交流維繫和平。

當羅素問及2028年國民黨若重返執政，至2032年的四年總統任期、兩岸和平藍圖時，鄭麗文拋出「歐盟模式」。

建立安全互信機制，建構遠離戰爭和平之路

鄭麗文進一步指出，首要任務是擴大兩岸人民間的善意、互信與實質交流，化解猜疑，並進一步針對軍事安全議題展開對話，建立安全互信機制，讓和平帶給人民巨大紅利。

針對台灣內政僵局與跨黨派溝通的提問，鄭麗文表示，國民黨極度期盼結束國內的政黨惡鬥，並尋求與民進黨進行理性、有效的溝通。她在宣布前往大陸訪問時，多次誠懇表達希望與總統賴清德總統，就北京之行進行面對面交流，遺憾未獲正面回應。

鄭麗文也強調，兩岸和平雖面臨無數挑戰且難度極高，但台灣別無選擇，因為時間並不站在台灣這一邊，國民無畏挑戰，積極且堅定地為下一代，建構一條遠離戰爭的和平之路。

(原始連結)





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