鄭麗文:國共和解為台海和平奠基

國民黨主席鄭麗文（左）二十日出席「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座─蔣中正日記讀後心得」活動，接受學會呈送「百人入黨名冊」，並頒發黨證給新入黨黨員。（中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨主席鄭麗文二十日表示，台海情勢緊繃已成全球安全焦點，國民黨將以「和平締造者」自許，致力緩和兩岸緊張局勢，只要有助兩岸和平的事與人，她都願意投入與會面。她強調，國共兩黨在對話與穩定路徑上必須邁開步伐，先行和解，為台海和平奠定基礎。

鄭麗文上午出席中華戰略學會丘念台抗日紀念講座，現場接受「百人入黨名冊」，並逐一頒發黨證。她提到，其中一名超過八十歲的入黨者是二二八受難者家屬，生平第一次加入國民黨，令她深感敬佩。

鄭麗文指出，當前台海情勢本已高度敏感，東北亞局勢亦可能瞬間變動，國際政治往往今日平靜、明日緊張，領導人的態度與決斷將直接影響人民福祉與區域安全。她強調，「台海無事，不只是日本無事，是世界都無事」，維持台海安全是台灣社會穩定與人民安心的必要條件。

她表示，國民黨除致力壯大自身、維護民主、爭取重返執政之外，更重要的使命是成為「台海和平的守護者與締造者」，避免任何可能的戰火風險。她提及，昨日與台灣民眾黨主席黃國昌會面，是民主政治的重要時刻，展現不同政黨領導人能夠溝通對話的可能。

鄭麗文說，當前局勢不容陷於小算盤、小利益，台海一旦爆發衝突，不僅是東亞局勢動盪，更可能成為全球災難。國民黨必須在每個時刻努力緩和兩岸劍拔弩張的情勢，為和平創造更多機會。

她重申，只要是對兩岸和平有助益的事情，她都願意付諸行動；只要是對和平有助的人，她都願意見面交流。她並表示，台灣曾經歷殖民統治，戰後重返中華民國，走過歷史傷痕與曲折，因此更加需要走向和解，而非在歷史創傷上持續加深裂痕。

鄭麗文認為，國際社會普遍支持以對話取代對抗，兩岸之間若能恢復交流、推動對話，將有助於創造長期穩定的和平環境。她表示，這是全世界所樂見、並願意支持的正確方向。