鄭麗文、國台辦均斥「3張門票說」不實 吳崢諷很有默契：鄭習會只是取暖

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

近日有媒體報導，國民黨主席鄭麗文與中國國家領導人習近平會面，預計在農曆年前後登場，且國民黨已接受中共提出的「3張門票」，其中包括阻擋國防特別預算通過。不過，鄭麗文、國台辦均駁斥不實、憑空捏造。對此，吳崢今（10）日表示，國台辦、鄭麗文都沒正面回覆社會質疑，反而不約而同將矛頭轉向民進黨，想見鄭習會只是取暖場合而已。

吳崢認為，溝通應該建立在兩邊立場有所不同，但到目前為止還沒看到國民黨和中共的立場有什麼不一致。（資料照）

民進黨今日下午召開中常會，會後舉辦記者會。吳崢表示，這樣的消息出來後，非常奇怪的是，無論是中國國民黨或中共國台辦，兩邊似乎約好了一樣，很有默契，一口同聲把矛頭對準民進黨，卻都沒對一些報導內容做出說明與回應。

吳崢提及，有媒體報導中方要求國民黨刪除黨章裡的反共條款，鄭麗文至今沒有回應，也沒向台灣社會交代，支持還是杯葛強化國防預算？國台辦也沒回應，是否有對國民黨提出一些要求。

吳崢認為，溝通應該建立在兩邊立場有所不同，但到目前為止還沒看到國民黨和中共的立場有什麼不一致；如果兩邊講的話完全一模一樣，其實也沒有溝通的必要；如果未來有鄭習會也只是變成取暖，這就是國民黨想要的嗎？

吳崢進一步質疑，鄭麗文領導的國民黨，到底對中共的態度為何，是完全配合服從，還是有一些底線要守住，這是台灣人民的疑問，如果鄭麗文親自說明清楚，其實疑問就會消除了，反之，如果她都說不清楚，永遠都是國民黨跟中共一口同聲、一個鼻孔出氣，也不能怪人民會有這些疑問跟感受。

