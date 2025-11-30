鄭麗文：國民黨不會讓台灣成為烏克蘭

鄭麗文今赴台北市議會參加黨慶。（鄧博仁攝）

賴清德總統26日於總統府舉行「守護民主台灣國安行動方案」記者會時，宣稱北京當局以2027年完成武統台灣為目標。國民黨主席鄭麗文30日表示，中國國民黨要做執政黨不想做或做不到的事情，要成為台灣穩定的力量、強調絕對不會讓台灣淪為戰場，也絕對不會讓台灣成為下一個烏克蘭，「我們不是麻煩製造者，不要戰爭要和平」。

鄭麗文今赴台北市議會參加黨慶，她說國民黨創黨131年以來，歷經風風雨雨，但關關難過關關過，不斷的創造奇蹟，包括亞洲最寶貴的民主共和價值以及經濟奇蹟，舉步維艱卻成績斐然，她說心繫人民才是國民黨最核心的價值，站在風雨飄搖、兵凶戰危的今天，國民黨要成為人民信賴的力量，而不是萊爾校長的力量。

鄭麗文說，國民黨要做執政黨不想做或做不到的事情，要成為台灣穩定的力量、民主的捍衛者，也要成為下一代追求幸福的保障者，「投給中國國民黨，支持中國國民黨，台灣才能安定，人心才能安心。」

鄭麗文說，希望未來不只台灣人，甚至國際人才都願意投資台灣、看好台灣，因為中國國民黨絕對不會讓台灣淪為戰場，也絕對不會讓台灣成為下一個烏克蘭，要在和平穩定中，為國際社會貢獻力量，相信全台灣縣市一起努力，一定能帶來區域和平與繁榮，甚至國際人才都把台灣當舞台。

鄭麗文強調，「我們不是麻煩製造者，不要戰爭要和平、繁榮與進步，我們要讓全世界年輕人來台灣追夢，我們是夢想的製造者。」

