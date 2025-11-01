鄭麗文︰國民黨會變獅群 重建台灣

國民黨1日舉行第22屆第1次全代會，新任黨主席鄭麗文正式就職，並向出席黨代表高舉雙手致意。（姚志平攝）

國民黨1日舉行第22屆第1次全代會，國民黨主席朱立倫交棒給新任主席鄭麗文；鄭麗文演說慷慨激昂，強調國民黨一定會在台灣人民最苦的時候、在台灣人民最危險的時候、在台灣最需要國民黨的時候，「永遠跟台灣人民堅定站在一起」；前總統馬英九在台下聆聽時鼓掌落淚。鄭麗文也向支持者喊話，國民黨絕對會是捍衛民主自由，重新創造經濟奇蹟，開創百年兩岸和平，帶領台灣的最重要政黨。

四都首長 僅蔣萬安出席

國民黨昨於成功高中體育館舉行全代會。本次全代會主要處理新任主席就任以及部分黨務人事任命，參與人數不若過往選舉年盛大，且黨籍民選公職參與狀況不算踴躍，立委並未全員到齊，地方首長出席狀況尤其不好，四都首長僅台北市長蔣萬安出席，其他包括新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠及台東縣長饒慶鈴出席，鄭麗文說未到場的縣市長都有與她聯繫過。

國民黨歷任主席除連戰、吳敦義健康因素缺席，吳伯雄、馬英九、洪秀柱等人均到場，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣亦出席。對比地方首長出席狀況，黨員對於鄭麗文上任倒是相當興奮，鄭麗文上台演說時，黨員歡呼聲此起彼落，做足氣勢。

鄭麗文致詞時表示，她當選後到花蓮去拜會慈濟上人，向上人說明，國民黨KMT，K代表的是Kind，是善；M代表是Mindfulness，是正念；T代表是Team，是團隊，眾生平等，國民黨黨內每一個黨員都是平等的，都是不可或缺的，都是最重要的。

提到選舉，她說要讓國民黨從羊群變成獅群，只有愛可以勝過仇恨，只有善可以打敗邪惡，獅群不是狼群，不是以暴制暴，不是變成第二個民進黨，什麼叫做獅群？就是草原上的王者，要建立新的秩序，要照顧所有的弱勢，要讓草原成為追逐夢想，有公平正義的地方，所以國民黨會成為獅群，會成為台灣的王者，讓台灣重建新的民主秩序，讓台灣重現善跟正義。

就職演說 讓馬感動落淚

鄭麗文也提到自己參選主席過程中最感動的，是很多支持者說，如果她當選主席，要回來國民黨，她喊話黨代表，希望他們都可以去找到100位老朋友、新朋友重新入黨，加入國民黨。影響200人，200人就可以影響1000人，1000人就可以影響1萬人，鄭麗文說，將近2000位的全國黨代表，未來就可增加20萬的黨員。「就可以像我說的，增加200萬、400萬、500萬，乃至於整個台灣，就靠各位努力了」。

鄭麗文也強調，國民黨一定會在台灣人民最苦的時候、在台灣人民最危險的時候、在台灣最需要國民黨的時候，永遠跟台灣人民堅定站在一起，這是國民黨對2300萬人最莊嚴的承諾，「永遠在人民有需要的時候，找得到國民黨，我們就站在人民的身邊，我們就是台灣人民。」話音剛落，台下的馬英九已經紅了眼眶。

鄭麗文致詞時也提到，今天的黨，傷痕累累，有許多黨工背負的官司來自民進黨的司法追殺。前晚才看到兩位黨工剛剛交保，回到台北，前天還有黨務一級主管被起訴，但是，國民黨愈挫愈勇，「打斷手骨顛倒勇」。

鄭麗文也準備鮮花送給捲入官司的黨工，有黨工當場情緒激動落淚，鄭麗文強調一定跟黨工、黨員站在一起，允諾成立律師團、基金協助黨工打官司，也怒嗆「國民黨不是給人這樣欺負的！」

捐款贈萊爾球 黨員踴躍

全代會昨也通過初步人事案，任命李乾龍副主席兼祕書長，張榮恭、蕭旭岑、季麟連為副主席，李哲華為副祕書長兼組發會主委。

全代會昨天另一亮點則是新媒體部弄紅的「萊爾校長」，現場有背板供黨員合影留念，也有捐款1000元就贈「萊爾球」活動，據黨工估計一天內就送出1、200顆，顯示捐款踴躍；美中不足是部分黨員弄髒全代會地點成功高中環境，被學生發現菸蒂、垃圾未處理，網路上引起批評。