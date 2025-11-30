鄭麗文：國民黨要在台北市議會單獨過半 不影響藍白合

國民黨主席鄭麗文。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕國民黨主席鄭麗文今天下午在台北市出席黨慶前，受訪時被問到台北市議員藍白合這一局如何跟民眾黨合作，她說，藍白合到目前為止，氣氛都很好，沒有感覺到任何負面情緒，雙方也都很有誠意，一切按部就班。

鄭麗文表示，上星期的中常會正式通過國民黨的提名特別辦法，是針對縣市長的部分，目前尚未開始觸及市議員的提名，強調國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。

鄭麗文指出，國民黨、民眾黨各有各的黨內提名程序與辦法，另外藍白也有協調平台，一切尊重制度，最大目標就是替在野力量提名出最適合的人選，也為各縣市提名出最強、對市民福祉最重要的人選。

廣告 廣告

此外，今天也有很多黨內「小雞」出席黨慶，在縣市長開始進行積極提名作業後，接下來才會進行到議員的部分，不論六都或一般縣市，提名都會非常尊重在地生態和在地議會黨團。

【看原文連結】

更多自由時報報導

何鷹鷺「關鍵一問」成照妖鏡 民進黨：戳破國民黨政治詐術

南市長藍營初選陳以信恐被搓掉？鄭麗文：有功優先提名

街訪片》國民黨修法替中配參政解套！民眾嗆爆：放棄吧癡人做夢

鍾東錦2026重返藍營參選 鄭麗文力挺

