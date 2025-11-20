鄭麗文：國民黨要當和平締造者 國共兩黨必須先和解

（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨主席鄭麗文今天表示，台海無事不只日本無事，世界都無事，國民黨要成為台海和平締造者。只要對兩岸和平有幫助的事情，她都願意做，對兩岸和平能有幫助的人，她都願意見，國共兩黨必須先和解。

鄭麗文上午出席中華戰略學會丘念台抗日紀念講座活動，接受「百人入黨名冊」，並逐一親頒黨證給入黨黨員。她說，其中一位超過80歲的入黨者，是228受難者家屬，此生第一次加入國民黨，讓她相當感佩。

廣告 廣告

鄭麗文表示，台海局勢本就非常緊繃，如今東北亞的局勢更是一觸即發。國際局勢可能昨天風平浪靜，明天就戰雲密布。一言興邦、一言喪邦，領導人代表的態度、堅定的腳步，影響的不只人民福祉，甚至是區域的安全。

鄭麗文說，她一再強調，希望台海無事，台海無事不只日本無事，是世界都無事。只要台海安全，社會才能安定，人民才能安心。國民黨不只要自己振衰起敝，保護台灣民主、重返執政，更重要的是成為台海和平的守護者、締造者。避免任何可能的戰火，這也是國民黨堅定的誓言與努力。

鄭麗文說，昨天和民眾黨主席黃國昌會面，是民主歷史重要一刻以及轉捩點，藍白政黨領導人能夠開誠布公，難能可貴。今天的局勢不容許小恩、小益、小私、小利，台海不能發生戰爭，否則就不只是東亞有事，而是全人類的災難。

鄭麗文強調，國民黨每分每秒都要緩和兩岸劍拔弩張的緊張局勢，為和平創造機會，只要對兩岸和平有幫助的事情，她都願意做，對兩岸和平有幫助的人，她都願意見，國共兩黨必須先和解。台灣被殖民50年後回歸中華民國，歷經各種折難與波折，國民黨要堅定和解的路，而非在歷史傷痕上撒鹽。

鄭麗文認為，國際社會都支持用對話取代對抗，兩岸和解對話交流，開創穩定和平，這是全世界都樂見、支持的正確道路。（編輯：萬淑彰、蘇志宗）1141120