鄭麗文：基隆是藍白合作模範市 在其他縣市有推廣的空間

國民黨主席鄭麗文（中）27日中午，在基隆市長謝國樑（右）、副市長邱佩琳（左）陪同下，走訪基隆市中正區室內兒童樂園，她表示基隆是藍白合作的模範城市，未來有在其他各縣市推廣的空間。（張志康攝）

國民黨主席鄭麗文27日中午，在基隆市長謝國樑及副市長邱佩琳陪同下，走訪基隆市中正區室內兒童樂園。談到藍白合議題時，鄭麗文表示，她認為民眾黨主席黃國昌倡議的聯合政府構想很好，並指出基隆正是藍白合作的模範市。

鄭麗文表示，民眾黨主席黃國昌提出聯合政府的倡議，她認為這樣的理念很好，不同黨派可以在政策上進行合作、在施政理念進行連結。她指出，這一屆的基隆市正是最好的示範，未來也有在其他縣市推廣的空間。

鄭麗文在看到基隆市內兒童樂園後，她表示非常欽佩基隆市長謝國樑與副市長邱佩琳團隊的政績，她指出，民眾應該記憶猶新，最早遭遇罷免案挑戰的就是基隆市，其時都還沒來得及好好推動市政就面臨罷免。然而在度過罷免案挑戰後，謝市府仍秉持大愛原則施政。

鄭麗文指出，這才是真正的台灣價值、才是真正的台灣精神。在施政的過程中，沒有政黨的顏色之分、沒有私心，為了市民的未來全力把市政做好。在國民黨籍的市長謝國樑帶領下，與民眾黨籍的副市長邱佩琳配合，共同為基隆市民服務。

鄭麗文說，希望台灣每個縣市的政治都像基隆一樣，希望執政黨不要再當家帶頭作亂、帶頭鬧、帶頭分裂。不僅服務基隆市民，也讓外縣市的民眾都願意來基隆分享這麼好的親子環境，一併帶動基隆的觀光、消費，更期望能夠以此鼓勵年輕父母能夠多生小孩，這才是台灣的國安問題。

