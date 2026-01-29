鄭麗文「大陸是親人」不骨肉相殘 梁文傑神舉例：親戚一天到晚想併吞你有何意義？

針對鄭麗文的「大陸是親人」說法，梁文傑認為，若親戚一天到晚想併吞你，那沒有意義。（本刊資料照）

國民黨與中國將於2月初展開「國共智庫交流」，定調不碰政治，國民黨主席鄭麗文期許這是跨出的成功第一步，同時強調「大陸是我們的親人，我們也絕對做不出骨肉相殘的事情」。對此，陸委會發言人梁文傑今（29日）直言，親戚一天到晚想併吞你，有什麼意義？

陸委會例行記者會上，媒體詢問國共智庫交流僅透露會與國台辦主任宋濤見面，但雙方未透露名單？鄭麗文喊「大陸是親人」？相關議題看法。

梁文傑首先就智庫交流一事回應，認為要去就「大大方方去」，屆時都會知道有誰去，「為什麼不提供名單？我也覺得蠻奇怪」

至於鄭麗文的說法，梁文傑透過舉例來形容。他說，假如他開一家公司他親戚也開一家公司，可是親戚一天到晚想讓他破產倒閉、想併吞他的公司，「這樣的親戚有什麼意義？」

