「鄭麗文一定有見到美國行政部門」 陳以信豪語：若沒見就發1千份雞排

國民黨政策會副執行長陳以信在網路直播節目強調鄭麗文絕對不可能被放鳥，如果沒見到行政部門，他就發1000份雞排。翻攝畫面



國民黨主席鄭麗文訪美進入尾聲，昨天傳出原本要與美國國安會官員會面，卻突然被行政部門取消。國民黨政策會副執行長陳以信今天（6/12）在網路節目《KMT直球對決》直播中表示，鄭麗文絕對不可能被行政部門放鴿子，如果鄭麗文真的沒有跟行政部門見面，他就到國民黨黨部前發1000份雞排。

陳以信在節目中表示，這次真的是鐵人團，隨行人員很辛苦，但訪問行政、國會、智庫、僑界、媒體都是大成功。雖然這兩天有新聞說行政部門放鳥鄭麗文，但以他擔任過總統府發言人的經驗，了解台美之間有一些規則、默契，在過境美國時跟行政部門接觸，都會盡量低調，在之後才做說明。

廣告 廣告

陳以信認為，行政部門絕對不可能放鴿子，「以我的經驗來保證」，如果真的這樣發生的話，是行政部門失職，怎麼可能國會最大黨國民黨主席到美國，行政部門不見她？絕對不可能，如果鄭麗文沒有跟行政部門見到面，他就到國民黨黨部前面發1000份雞排，相信行政部門會在適當時機釋出訊息。

陳以信還提到，國內很多人見不得鄭麗文和國民黨好，急忙想要從中作梗破壞，他懷疑這個新聞是不是媒體自己做出來的。他還酸，賴清德總統無法去美國，很多人酸葡萄、眼紅，想要在這上面打擊鄭麗文、打擊國民黨，這些說法會影響台美關係，希望若到時真的有見面，要還鄭麗文公道。

更多太報報導

迷人的古生物！台大發現台灣特有種「滅絕孔雀」 體型比帝雉更巨大

買2張台積電「忘記密碼」放生27年 一查獲利狂賺4589%網全跪了

文組也能進輝達！黃仁勳「開649萬年薪」 還能遠距離工作