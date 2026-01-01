鄭麗文：尊重對岸期待和立場

國民黨主席鄭麗文。（姚志平攝）

大陸國家主席習近平發表2026年新年賀詞時，全文涉及台灣方面僅表示「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」，國民黨主席鄭麗文1日被問及此事，回應「尊重對岸的期待和立場」，但兩岸分隔逾百年，存在許多歧異，希望能透過對話、交流來化解。下午出席中華民族聯合祭祖圓滿大典，她表示，盼中華兒女不再自相殘殺，共創和平繁榮與康莊大道。

另習近平新年賀詞也提到「堅定不移貫徹一國兩制方針」，民進黨祕書長徐國勇昨回嗆「九二共識」就是一國兩制，國民黨至今還在想九二共識、一中各表，「這是在作夢」；鄭麗文昨表示，九二共識就是「兩岸同屬一中」，這是無庸置疑的。

至於習近平指「祖國統一的歷史大事不可阻擋」，鄭麗文說，尊重對岸有對岸的期待、政策跟立場，不過，兩岸分隔超過百年，本來就存在很多的歧異，在台澎金馬的我們，也有不同的生活方式跟制度，還是希望能夠透過對話跟交流來化解歧異，認識彼此。

鄭麗文期盼，接下來兩岸能夠透過和平的方式進行和解，甚至於在很多的重大議題上可以合作，為人類社會做出積極的貢獻。

此外，鄭麗文昨日在國民黨中央黨部前的元旦升旗致詞，也以「和解」為主軸，不但希望朝野和解，也希望兩岸和解，更希望美中和解、全世界都和解，帶來兩岸和平、區域和平乃至世界的和平。

鄭麗文呼籲朝野放下歧見與惡鬥，為了共同的未來，「我們都是一家人，可以攜手向前，不需要惡言相向，也不要把自己人當做敵人。」

下午她到桃園出席中華民族聯合祭祖圓滿大典表示，中華民族慎終追遠，不會忘記前人種樹。台澎金馬創造的民主自由社會，也希望將福報帶給全世界的中華兒女。

鄭麗文說，當下需攜手共創的是台海兩岸和平，並在和平的基礎上和解、合作，一起為兩岸、全世界的中華兒女，也為全人類貢獻智慧與努力，盼中華兒女不再自相殘殺，共創和平繁榮與康莊大道。