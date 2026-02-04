鄭麗文：對美中不必是零和遊戲

國民黨主席鄭麗文4日向民進黨及賴清德總統喊話，「走向中國大陸」與「走向世界」，從來都不是零和的選擇。（范揚光攝）

「國共兩黨智庫論壇」落幕，國民黨主席鄭麗文4日表示，遺憾在民進黨執政時期，無法在台灣當東道主來主辦這樣的論壇，禮尚往來。她並向民進黨及賴清德總統喊話，現在全世界都想要走向中國大陸，而「走向中國大陸」與「走向世界」，從來都不是零和的選擇，賴總統不需要把它變成是一個你死我活的零和遊戲；呼籲民進黨接受九二共識，下架台獨黨綱，兩岸馬上春暖花開、和平對話溝通交流。

鄭麗文指出，看到論壇豐碩成果及深度的交流，有許多是台灣社會產業殷盼將兩岸的強項在未來對接、尋求合作，希望能夠帶來巨大豐碩的成果，造福兩岸。她反酸，國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京，賴清德就要親上火線召開記者會，未來若是她本人訪問華府，賴又該如何反應？

對於賴清德記者會痛批到底是民進黨推動攜手美國、友盟走進國際的經濟戰略對台有利？還是在野黨「二次西進」對台灣經濟發展較有利？鄭回應，現在全世界都想要走向中國大陸，包括法國、愛爾蘭、英國等，都在這段時間密集與大陸國家主席習近平會見，英相施凱爾也說「沒有必要在美國跟中國之間做選擇」。因此在台灣，走向中國大陸與走向世界從來都不是零和的選擇。

鄭麗文強調，不管是對美、對大陸或國際社會，非常希望能跟賴總統手牽手一起合作。她表示，九二共識為「兩岸同屬一中」，卻被民進黨醜化。前總統馬英九執政8年，不但沒有任何損失，反而在國際舞台發光發熱。兩岸同屬一中，也是中華民國《憲法》明文規定，在憲法前宣誓就職的中華民國總統，來講中華民國憲法，為什麼有這麼多心理障礙呢？

對於國共論壇及九二共識，陸委會主委邱垂正昨受訪指出，現在兩岸形勢與10年前國共論壇時期已經差別很大，2019年的「習5條」已重新定義九二共識，兩岸關係就要從前總統馬英九執政時代翻頁，已經沒有一中各表。「在這樣的關鍵時期，你要去跟對岸進行國共論壇，站在陸委會的角度，我們是深表遺憾」。