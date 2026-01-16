鄭麗文：彈劾總統程序會走完

國民黨團、民眾黨團對賴清德總統提出彈劾案，立法院將於廿一日、廿二日邀被彈劾人賴總統列席說明，立院議事處昨已發咨文給總統府。

對此，總統府發言人郭雅慧重申，尊重國會相關職權，惟考量國家發展及國民福祉至關緊要，企盼在野立委以憲政職權為先，盡速將本年度總預算與攸關國家安全的國防特別條例排入審查並通過。

立法院全院委員會已舉行完兩場彈劾總統公聽會，根據立法院議程規畫，立法院廿一日、廿二日召開全院委員會，先由領銜提案人代表說明彈劾意旨，再由被彈劾人賴總統說明，各黨團也將推派代表詢問賴總統；若被彈劾人賴總統未列席，將由各黨團推派委員進行發言。

國民黨主席鄭麗文昨赴桃園參加黨慶活動，她表示立法院有史以來第一遭彈劾總統，一切按照憲政規定，這是憲政大事，若非今天總統昏庸無道、毀憲亂政，在野黨不會輕易推動彈劾總統的重大憲政動作。

鄭麗文強調，立院彈劾總統程序會完整走完，也要向全國民眾舉辦公聽會討論，真理愈辯愈明，執政黨破壞憲法、在野黨捍衛憲法，「希望專家、人民與我們站在一起，共同保護台灣民主自由的基石，就是憲法」。

國民黨團書記長羅智強說，下周將邀請賴總統說明，為何要悖於民主憲政核心原則，破壞權力分立，對立法院法案不副署、不公布、不執行？另外賴總統過去濫用司法，發動政治鬥爭，踐踏民主的劣跡，也是在野黨要檢驗的項目。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，這是憲政史上首例，藍白與其假其他名義要賴總統來立院違憲詢答，不如還是專心回到本務，好好審議年度總預算、國防特別預算條例。

