鄭麗文：感謝2次罷免相挺 基隆115年再贏一次

（中央社記者王朝鈺基隆30日電）中國國民黨主席鄭麗文今天表示，感謝基隆市民在2次罷免挺身而出，期盼明年選舉國民黨再次開出高票紅盤，揮出全壘打，讓市民再贏一次，從台灣頭贏到台灣尾。

國民黨基隆市黨部上午舉辦國民黨建黨131週年黨慶大會，鄭麗文出席致詞說，基隆市歷經2次罷免洗禮，真的有夠累，市長謝國樑才當選不久，就要面對民進黨、罷免團體的刁難、抹黑，接著又不放過優秀的立委，要搞全台大罷免，基隆也不放過。

鄭麗文說，2次的罷免，基隆市民都用超高選票證明不喜歡撕裂、對立，打敗民進黨的無理取鬧，打敗民進黨的仇恨、對立，是所有市民的善良與正直。

鄭麗文說，因為市民希望政治人物好好做事，把心思放在為民服務，不喜歡惡鬥、每天搞鬥爭，喜歡看到市長每天搞建設、搞服務，優秀立委為地方爭取更多福利和建設，大罷免之後，非常遺憾總統賴清德並未因此改變路線和思維。

鄭麗文表示，感謝基隆市民的善良、正直，在2次罷免都挺身而出，將台灣交給國民黨，國人才會安心，希望基隆市明年繼續在謝國樑領導下，在立委林沛祥率領的優秀國民黨團隊下，在勤走地方的市議會黨團努力下，再次開出高票紅盤，揮出全壘打，讓市民再贏一次，從台灣頭贏到台灣尾。

國民黨基隆市黨部主委、立委林沛祥致詞說，基隆市經歷2次罷免，他曾和謝國樑彼此很辛酸地聊過，真的很累，但他很感激基隆人，因為遇到這麼多的抹黑、造謠，在資源極度不對稱下，國民黨還是做該做的事，好好地守護基隆市，再過363天就要投票，請大家把票投給要連任的謝國樑，讓基隆變得更進步、更幸福。

謝國樑致詞表示，國民黨在鄭麗文、副主席李乾龍領導，與他和林沛祥全力合作下，「基隆市將會是鐵板一塊，完全沒有辦法攻進來」，只會有更多的政績呈現給大家，他除要向鄉親表達感謝外，碰到困難也絕不會退縮。（編輯：李錫璋）1141130