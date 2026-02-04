鄭麗文：我非常希望能跟賴清德手牽手合作

國民黨主席鄭麗文（圖右二）向總統賴清德喊話合作。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 國民黨派團赴中國北京共同舉辦「國共論壇」，引發朝野政黨隔空交火。國民黨主席鄭麗文今（4日）則對總統賴清德喊話稱，「我非常希望能跟賴清德手牽手一起合作」，共創兩岸和平跟繁榮，接受「九二共識」、下架「台獨黨綱」，馬上兩岸就春暖花開，和平對話交流，沒有什麼可以阻礙的，不需要這麼抗拒。

賴清德昨召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，被媒體多次詢問確認，記者會目的是否要跟國共智庫論壇互別苗頭？賴清德回應，這並不是，但剛好可以提供對比，讓國人做清楚辨識，到底是民進黨政府目前推動的攜手美國等友盟走進國際對台灣比較有利，還是在野黨推動的二次西進對台灣的經濟發展比較有利？」

鄭麗文回應則諷刺，今天是國民黨副主席蕭旭岑組團，賴清德就親自召開記者會，現在是去中國北京，那她要去美國華府的時候，賴清德要怎麼樣子？她有點替賴清德擔心。

鄭麗文接著說，這不是台灣政黨競爭，不管是對美、對中、對國際社會，她非常希望能跟賴清德手牽手一起合作，在台灣內部積極競爭，比好的，不要比爛的，才是台灣人民之福，對外，他們攜手合作，一起共創兩岸和平跟繁榮，「我可以站在賴總統後面，我沒有要搶著站在他前面。我可以把位子讓出來給他。」

鄭麗文表示，從前總統陳水扁、蔡英文到現在的賴清德，都紛紛說不會「台獨」、不存在「台獨」，那就把擺在那裡實在礙眼的「台獨黨綱」下架，只要一下架，她可以跟賴清德、民進黨保證，他們跟對岸的關係馬上就會不一樣。

鄭麗文主張，「回歸九二共識，就是兩岸同屬一中」，沒有那麼恐怖，也不是洪水猛獸，前總統馬英九執政8年不但沒有任何損失，反而在國際舞台發光發熱，在兩岸經濟、產業上開創榮景，所以這一點都不可怕。

鄭麗文更稱，兩岸「九二共識」、「兩岸同屬一中」也是中華民國憲法明文規定所寫的，在中華民國憲法前宣誓就職的中華民國總統講中華民國憲法，為什麼有這麼多心理障礙，所以這是賴清德的問題，就存乎賴清德的一心而已。

