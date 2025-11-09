鄭麗文「拜共諜」發酵！邱議瑩喊「支持柯志恩就是支持鄭麗文」 陳學聖：不知國民黨明年怎選

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨主席鄭麗文8日出席馬場町紀念白色恐怖受難者慰靈儀式，因悼念名單中有共諜吳石而遭批評。國民黨前立委陳學聖說，鄭麗文「祭拜共諜說」已讓明年地方大選路線之爭提前發酵開打，一路到2028立委、總統選舉，候選人將會很辛苦，因為還沒找到對應說詞。

國民黨主席鄭麗文8日出席馬場町紀念白色恐怖受難者慰靈儀式，因悼念名單中有共諜吳石而遭批評。（圖／鄭麗文臉書）

陳學聖指，像民進黨立委邱議瑩為爭取高雄市長提名，今就喊話支持柯志恩就是支持鄭麗文路線。也有公職人員和他說，民進黨候選人明年選戰時，一定會挑釁問：你是台灣人，還是中國人。更有人沙盤推演到，會有人喊支持台灣人就選民進黨，支持中國人就選中國國民黨。

陳學聖指出，這種二選一的戰法，就是要操作選戰對立，讓複雜的背景簡單化，逼你表態。

這時真的有理說不清，特別是在選戰那麽短短幾天。

他回顧2016換柱風波，讓國民黨重傷，當時的洪秀柱的政治立場比鄭麗文含蓄許多，都被扭曲成紅統，現鄭麗文上任黨主席才一週，國民黨已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麽選？

陳學聖表示，原本大家對鄭麗文當選，是期望她的動能、戰力能給國民黨再生的活水，但萬一定錨不對，方向錯了，一人就可能會翻覆了一黨。現看來，鄭麗文初上任蜜月期已快速結束，她的每一步，每一個動見觀瞻，都已強烈牽引到大選，而選舉的成敗，就是政黨存活最現實殘酷的考驗。

陳學聖提醒，所以鄭麗文要很謹慎小心，後面有一堆要選舉的人跟著妳，政黨領導者和學者、思想家不同，理想一定要有，但更要能包容、務實，方能前行，否則「過剛則易折」。

