鄭麗文:提名制度不因個人改變

國民黨主席鄭麗文二十一日主持中常會，針對年底縣市長選舉提名進度與黨內關切事項表示，提名作業一切依照黨內制度進行。（記者王超群攝）

記者王超群∕台北報導

國民黨主席鄭麗文二十一日主持中常會，針對年底縣市長選舉提名進度與黨內關切事項表示，提名作業一切依照黨內制度進行，沒有內定與黑箱，請外界不必過度焦慮。她並呼籲有意參選的黨內同志展現君子之爭與運動員精神，強調真正的對手在黨外，黨內應維持團結。

鄭麗文指出，公平透明的遊戲規則是政黨團結的基礎，國民黨在初選啟動前，原則上先進行協調，若協調未果，則依制度進入初選程序。部分艱困選區甚至需積極勸進，她感謝台南、高雄、屏東等地候選人持續深耕地方，黨中央也將全力支持。

廣告 廣告

鄭麗文表示，執政縣市若出現多位有意參選者，代表人才充足，重點在於產生最強候選人。部分縣市已透過內參民調等方式進行協調，若無法形成共識，仍將回歸正式初選機制。依規定，民意調查占百分之七十、黨員投票占百分之三十，相關比例亦可在取得共識下調整，制度具備彈性與公開性。

針對參選人兼任黨職問題，鄭麗文說明，協商階段不納入考量，但是一旦進入正式初選，參選人須依規定請假，這是行之有年的黨內制度。

談及台中市長提名，鄭麗文表示，相關人選皆為長期耕耘地方的優秀同志，黨中央將依既有程序持續溝通，最終仍尊重當事人意願。她強調，制度不會因個人需求而改變，唯有守住規則，才能要求全黨團結。

至於藍白合作，鄭麗文表示，國民黨完成提名後，將與民眾黨啟動協調機制。她強調，面對當前內外情勢，在野力量必須整合，國民黨有信心在各選區凝聚共識，爭取勝選，為二０二八年政黨輪替奠定基礎。