鄭麗文：提名照黨內制度走 不著急

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選結束後，勝負本應翻頁，進入整合與備戰階段；然而，一紙名為「2026 民進黨勝選共同聲明」的議員連署書，卻讓這場選後整合迅速變調。表面是「團結」，實質上卻可能是一場設計高明的政治試探，也是一封羞辱性極強的「戰帖」，其核心並非民進黨的選舉勝負，而是未來四年台南市政治版圖的的爭奪戰，也是市府和議會的權力之爭。 這齣市長初選鬥爭續集看似「突然」，實屬「必然」。因為，民進黨台南市長初選結果若是林俊憲勝出，未來市府和泛賴系主導的議會同氣連枝，將是一片和諧，林俊憲所遺立委席次便由嫡系議員參選接棒，不會激起什麼政治連漪。 不過，初選最後結果是陳亭妃勝出，且有極大機率成為下屆市長，後續的立委補選恐又是激烈的派系爭鬥。立委補選若採取初選民調，陳亭妃系統和泛賴系將各推人選，若黨中央直接徵召林飛帆等人，等於沒收初選權，地方人士研判已是無黨籍的前議長郭信良在無政策束縛的前提下，正好參加立委補選，若國民黨為求推翻一席台南綠委席次，而與郭合作，林、郭二人誰能勝出還說不定。 再者，和市長同時舉行的議員選舉結果出爐後，將上演競爭激烈的正副議長角力，陳亭妃若無條件退讓，未來在議會

新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 13