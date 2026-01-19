鄭麗文：新北市長選舉提名採協調 盼農曆年前完成提名

國民黨備戰2026年地方選舉，但在新北、台中等地的提名人選協調作業陷入僵局，引發基層焦慮。國民黨主席鄭麗文今天(19日)表示，新北市長選舉提名將採協調產生人選，希望在農曆年前完成；至於台中市長選舉提名，若內部協調不成，將依黨的規定辦理初選。

迎戰2026地方選舉，國民黨持續在各地協調人選。國民黨主席鄭麗文19日接受「中午來開匯」網路節目專訪時表示，她對每個選區的狀況都瞭若指掌，這幾個月來黨中央已多次溝通，能做的都全力在做，大家心中難免忐忑，但不須過度焦慮。

廣告 廣告

鄭麗文指出，國民黨一向尊重制度，若黨內協調不成、要進入初選，也請大家用平常心看待。她強調，黨內整合沒有大家想的困難、複雜，只要黨中央一碗水盡量端平，就可逐步進行。

談到新北市長選舉提名，鄭麗文說，民進黨在新北市有基本盤，雖然國民黨長期執政，仍不敢輕敵或掉以輕心，且會謹慎處理藍、白整合，她評估國民黨在新北市的勝算還是比較大。鄭麗文也指出，目前黨內溝通氣氛不錯且順暢，整合與團結都不是問題，她希望能在農曆年前完成提名。鄭麗文：『(原音)(主持人：那新北市(提名)時機點在過年前？)是，我認為應該是可以。(主持人：那(產生人選的)方法？)協調，就是透過協調，不需要初選。』

至於台中市長選舉提名，鄭麗文表示立法院副院長江啟臣的聲望較高，但立委楊瓊瓔有權參選，加上遵守遊戲規則，黨就沒有理由勸退；她也否認楊瓊瓔欲將參選作為交換籌碼。鄭麗文說，若內部協調無法順利產生參選人，最後就會根據黨的規定辦理初選。

此外，外傳「國共論壇」將於本月下旬在北京登場，鄭麗文說，她期待兩岸能就氣候變遷、防災、能源、AI等前瞻性議題有更多交流、對話，甚至合作。由於下半年有地方選舉，她希望能在上半年完成與中共總書記習近平的會面及訪問美國。鄭麗文並強調她不可能黑箱進行、秘密會晤習近平，所以一旦行程確定，一定會正式召開記者會向大家說明，請外界不必著急。(編輯：宋皖媛)