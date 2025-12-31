鄭麗文：新年代表字「和」 盼內外和氣、和解、和平

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



今天是2025最後一天，有鑑於今年朝野與兩岸嚴重對立，國民黨主席鄭麗文下午在中常會期許，希望新一年代表字是「和」，和氣、和解、和平，和氣生財，家和萬事興，台灣社會不要再有暴戾之氣，一片祥和。

鄭麗文表示，2025一整年歷經大罷免與兩次共軍圍台軍演，2026希望迎來一個新氣象新希望與新未來；2025代表字是罷，代表台灣內部風風雨雨，歷經最撕裂、仇恨、對立的一年。

鄭麗文說，當前嚴重憲政僵局絕非國家之福，必須要朝野和解，才能每天實踐憲法代表的民主、法治、自由價值；兩岸也要和解，不能每天劍拔弩張、兵凶戰危；美中和解，否則台灣產業仍叫苦連天，勞工與台灣農業未來在哪？

鄭麗文表示，我們需要團結的台灣，而非撕裂的台灣，希望朝野和解化解憲政僵局，隨時開始伸出橄欖枝（指執政黨），國民黨都張開雙臂歡迎，讓台灣能運轉，讓福國利民政策與預算可推行，「和解帶來的是和平」。

鄭麗文認為，台海和平是全世界共同重視關注，衷心期待兩岸共同負起責任維繫兩岸和平，避免任何可能的軍事衝突，展開對話、交流進行和解、締造和平，國民黨不玩火、不讓台灣涉險，也希望大陸當局不要軍事相向，

鄭麗文也再次呼籲，希望民進黨政府也能接受九二共識、公開反對台獨，前總統馬英九8年執政證明，只要接受九二共識、公開反對台獨，兩岸就可抵對話交流和平迎來未來種種可能性。

鄭麗文認為，兩岸兵凶戰危是造成第三次世界大戰最危險的導火線，兩岸都有責任避免戰爭、消弭軍事衝突可能，展開對話進行交流，每個人都有責任讓全世界感受到、讓下一代享受到和平帶來的紅利。

鄭麗文也提到，在大罷免期間，許多國民黨立委反制街頭拜票時，遭到無端羞辱與暴力相向，不是我們所熟悉的善良、純樸、開放、熱情、樂觀的台灣價值與民情，這一點連國際社會都憂心忡忡。

鄭麗文說，盼未來兩岸在教育、文化、經濟、藝術、體育等全方面交流、互相了解，化解仇恨、敵意，告別2025年劍拔弩張、仇恨、軍事相向的一年；也希望台灣重回充滿人情味社會，安居樂業，而非走在街上要提心吊膽。

