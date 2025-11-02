鄭麗文＂普丁非獨裁者＂惹怒歐洲？ 傳歐駐台機構封殺

政治中心／王云宣、陳威余 台北報導

國民黨新任黨主席鄭麗文，昨天（1日）正式交接上任，但近期卻因為她的一句"普丁不是獨裁者"，引爆眾怒，傳出有歐洲國家駐台機構，表態"不會再和國民黨中央互動"，但會和前主席朱立倫保持聯繫，不過有學者解讀，朱立倫曾把台灣政治和納粹相提並論，踩到歐洲地雷，懷疑這恐怕是藍營內部"反鄭"人士放的話。





「普丁非獨裁者」惹怒歐洲？ 傳歐駐台機構封殺鄭麗文

國民黨主席鄭麗文日前接受德國之聲專訪稱＂普丁不是獨裁者＂ 傳出這句話惹怒歐洲國家駐台機構（圖／資料畫面）





國民黨主席 鄭麗文 vs. 德國之聲記者 鄒宗翰：「普丁並不是獨裁者，他是民選出來的領袖。」





國民黨新任黨魁鄭麗文，上任前夕一句"俄羅斯總統普丁非獨裁者"，引爆質疑聲浪，現在新官才剛上位，就傳出，這把火燒到歐洲國家駐台機構，表明「不再和國民黨中央互動」。

立委(民) 郭國文：「鄭麗文內心想說也沒有差啊，反正我還有中國可以去，或者俄國可以去出訪，甚至還有北韓，看起來新的主席路線是不一樣的，親俄 友中 和北韓，接下來的外交路線會是如何呢？讓人家充滿期待未來的意外。」

立委(民) 林俊憲：「現在我們總算可以理解為什麼鄭麗文當選國民黨黨主席的時候，國民黨內有一大堆的人提心吊膽，肯定普丁就是選擇跟獨裁國家站在一起，以後我們一定可以陸陸續續看到鄭麗文會有很多精彩的演出。」





「普丁非獨裁者」惹怒歐洲？ 傳歐駐台機構封殺鄭麗文

有知情人士表示歐洲國家駐台機構表明＂未來不再和國民黨中央互動＂ 會改為和國民黨立委及前主席朱立倫（右）聯繫（圖／資料畫面）









遭歐洲國家封殺，綠營諷刺，身為一黨之主的鄭麗文根本不在乎，不過根據平面媒體報導，好幾個歐洲駐台機構將改為和國民黨立委及前主席朱立倫，保持聯繫，但就有學者解讀，這番傳聞恐怕只是黨內互打放話，畢竟朱立倫今年5月，才因為將台灣政治與納粹相提並論，踩到歐洲地雷。

東吳大學政治系副教授 陳向隅：「朱立倫主席在不久前才剛被歐洲國家 好幾個，至少10個歐洲大使館也就是歐洲的政府直接具名的批判，不可能在這個時候還跑去跟朱立倫來往，而且他已經卸任黨主席了，跟他來往也沒有什麼直接的意義，所以我覺得這篇文章(傳聞)，等於是國民黨黨內的一些人，對鄭麗文不滿的一些人自己的放話。」

「普丁非獨裁者」惹怒歐洲？ 傳歐駐台機構封殺鄭麗文

國民黨前主席朱立倫（左三）今年5月曾因＂納粹說＂惹怒歐洲國家 如今傳出未來歐洲駐台機關將轉向和他聯繫遭學者認為是黨內＂反鄭＂人士放的話（圖／資料畫面）









鄭麗文新官上任，馬上就被人放話，反鄭力道有多大？時間會給答案。

原文出處：「普丁非獨裁者」惹怒歐洲？ 傳歐駐台機構封殺鄭麗文

