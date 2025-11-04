鄭麗文＂普丁非獨裁者＂掀非議 藍營議員：不要太嘴秋

政治中心／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前她接受外媒專訪時表示"普丁不是獨裁者"，爭議持續延燒，行政院長卓榮泰也砲轟她"有獨裁心態"，就連自家台南市議員，也要鄭麗文不要太"嘴秋"，否則明年縣市長選輸，就得下台負責，資深媒體人陳揮文也狂酸，"對鄭麗文有100%信心，四年一定做不好"。

鄭麗文「普丁非獨裁」說惹議 自家議員不挺、卓揆轟有獨裁心態

國民黨主席鄭麗文11/1在全代會發表18分鐘談話 前總統馬英九坐在台下激動落淚（圖／資料畫面）國民黨主席 鄭麗文(11.01)：「要讓國民黨從羊群變成獅群，什麼叫做獅群？我們是草原上的王者。」

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文，全代會上高談闊論，讓台下前總統馬英九，聽得激動落淚，但這長達18分鐘的上任談話，遭資深媒體人陳揮文潑冷水。

資深媒體人 陳揮文：「我對鄭麗文有100%的信心她一定做不好的啦，妳用這種謬誤的方式去領導國民黨，第一個 我懷疑妳有沒有辦法，把四年的任期做好做滿，第二個 我不認為在妳這種領導作風之下，國民黨會變更好。」

陳揮文話說得直接，畢竟鄭麗文，日前接受德國之聲專訪，替俄羅斯總統普丁背書，說他"不是獨裁者"，引發譁然，就連行政院長卓榮泰，也隔空開嗆。

行政院長 卓榮泰：「沒有經過人民普選，而且能夠長期擔任一國元首，完全不是民主國家或民主政治、民主選舉應該有的結果，其他人不這麼認為，只有自己認為這個人不是獨裁，那個認為他不是獨裁的人有獨裁的心態。」

台南市議員(國) 蔡育輝：「走中間路線 不要走極端，嘴秋沒意義啦，(大選)選贏最重要，現在講那麼多都沒意義。」

鄭麗文「普丁非獨裁」說惹議 自家議員不挺、卓揆轟有獨裁心態

國民黨主席鄭麗文新官上任 卻因日前說＂普丁非獨裁者＂言論飽受黨內質疑（圖／資料畫面）連自家人都忍不住開砲，國民黨內掀起"反鄭聲浪"嗎？包括全代會、中評會，身為黨內大咖的新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕，都不見身影，外界臆測，是出現裂痕了嗎？

桃園市長 張善政：「昨天(11/3)明明就是議會開議，不可能離開嘛，所以我想 任何的事情還是以市政為優先，黨主席當選了，我們都是預祝她能夠盡情發揮，這點支持她的心態沒有改變。」

立委(國) 林沛祥：「不要直接先射箭再畫靶，也不用過度去解讀她目前的一舉一動，畢竟她只上任不到一個禮拜，聽其言觀其行，我們再等一陣子。」

鄭麗文「普丁非獨裁」說惹議 自家議員不挺、卓揆轟有獨裁心態

台南市國民黨籍議員蔡育輝隔空喊話鄭麗文＂不要嘴秋＂、贏得大選最重要（圖／民視新聞）鄭麗文上位短短不到五天，爭議一波未平一波又起。

原文出處：鄭麗文「普丁非獨裁」說惹議 自家議員不挺、卓揆轟有獨裁心態

更多民視新聞報導

鄭麗文開工首日發豪語! 2028完成政黨輪替

鄭麗文、藍委為資源弱化台灣？明年預算首當其衝？

鄭麗文喊「普丁非獨裁者」！黨內議員批嘴秋 若「這樣」恐下台

