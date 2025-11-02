鄭麗文「普欽說」遭歐駐台使節封殺？ 黨中央駁

國民黨主席鄭麗文在外媒專訪中表示，普欽不是獨裁者，此言論傳出引起部分歐洲駐台使節和管處的不滿，甚至傳出有人表態不再與國民黨中央互動，改與前主席朱立倫保持聯繫。 國民黨新任發言人江怡臻回應，未收到任何封殺或停止來往的消息，也不認為鄭麗文的訪問中片段會造成此結果，並指出將朱立倫牽扯其中是挑撥離間的行為。

鄭麗文（圖／TVBS資料畫面）

德國之聲專訪引來近萬網友的批評，導致該媒體緊急關閉留言功能。 在朱立倫擔任國民黨主席期間，國民黨國際部曾邀請俄羅斯駐台代表參加每月例行聚會，此舉也曾引起歐洲駐台使節的不滿。

國民黨發言人江怡臻（圖／TVBS資料畫面）

鄭麗文在法新社專訪中提到，賴政府計畫將國防預算在明年提高至GDP的3%以上，並在2030年前達到5%，但她認為這遠超出台灣合理的負擔範圍。 國民黨立委洪孟楷表示，對於傳出的國防特別預算1.3兆新台幣，由於尚未看到具體內容，因此難以接受政府要求在野黨先承諾負擔此預算。

