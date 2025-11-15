鄭麗文、柯文哲今碰面 曝藍白合進展

民眾黨台北市議員張志豪父親今（15）日公祭，藍綠白政治人物均親臨致哀，國民黨主席鄭麗文表示，今天在現場見到柯文哲和黃國昌，現在雙方已經進行聯繫接洽，很快應該就會見面。

民眾黨台北市議員張志豪父親今日公祭，藍綠白政治人物均親臨致哀，包括前台北市長柯文哲、國民黨主席鄭麗文、副主席蕭旭岑、台北市長蔣萬安、副市長李四川等，民進黨總統府副秘書長何志偉也現身致意。

根據《TVBS》報導，媒體詢問柯文哲，今天是否第一次和鄭麗文見面？未來是否有合作可能？柯文哲表示，「這種場合怎麼講話？」

鄭麗文則回應，今天在現場見到柯文哲和黃國昌，現在雙方已經進行聯繫接洽，很快應該就會見面。

民眾黨祕書長周榆修10日直言，藍白合最晚明年3月前要決定，「火車時間到了就開走」。國民黨近期才改選主席，新團隊剛就位，尚處於交接階段，不過國民黨黨務人士認為民眾黨提出3月前決定是「善意」，藍白合態度開放，要提出最強人選。

國民黨立委吳宗憲11日回應，對於藍白整合表示樂觀，至於說要不要設一個期限？會尊重民眾黨想法。他強調，目標幾乎都是一致的，比較不一致的部分都是小項目，大方向其實大家一致，「我們本來就應該好好的團結合作」。

