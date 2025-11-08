鄭麗文：歷史悲劇可透過和平方式化解

國民黨主席鄭麗文（左）8日出席「50年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，並向與會者握手致意。（姚志平攝）

國民黨主席鄭麗文8日出席統派團體舉辦的白色恐怖受難者追思大會，她在會中強調，國民黨從前主席連戰到馬英九，堅定邁開真正轉型正義、兩岸和解、國共和解。她進入國民黨後，首要任務也就是推動國共和解、為白色恐怖受難者平反，「在台澎金馬這片土地裡頭，每個人都不需要為政治信仰付出青春生命的慘痛代價」。該活動應超越統獨，國共很多主張不一樣，但不代表要兵刃相見，希望透過對話取代對抗，過去歷史悲劇，絕對可以透過和平方式化解。

廣告 廣告

該活動由台灣地區政治受難人互助會主辦，約百人參加，主辦單位在馬場町慰靈碑前設置兩排的緬懷牆，除叛將吳石列名在「犧牲烈士」之中，陳寶倉、聶曦、朱楓等叛將與共諜也列名其中並展示遺照。

鄭麗文昨比表定時間早10分鐘抵達會場，與在場政治受難者遺屬握手致意，現場也有熱情民眾高喊「兩岸一家親，我們都是堂堂正正中國人，鄭麗文加油」。而活動環節唱到〈安息曲〉時，鄭麗文神情嚴肅，雙唇緊閉聆聽。

鄭麗文致詞時表示，馬場町紀念公園，始於前台北市長陳水扁，並在接任市長馬英九任內完成，跨越兩大政黨，也象徵共同在戰後90年代放下過去的恩怨情仇。鄭麗文說，228、白色恐怖背後真正原因無外乎國共內戰，不過前主席連戰與228政治犯陳明忠攜手宣示兩岸和解重要性，馬英九擔任黨主席時，也在中央黨部外紀念政治受難者李友邦、張七郎等人，從連主席、馬主席，堅定邁開真正轉型正義、兩岸和解、國共和解。

鄭麗文再說，她甫就任國民黨主席不到一星期，就受到主辦單位誠摯邀請，「必須來參加」。鄭也提到，她進到國民黨第一件事，就是推動國共和解，為白色恐怖受難者平反，「在台澎金馬這片土地裡頭，每個人都不需要為政治信仰付出青春生命的慘痛代價，這是民主轉型後最基本的權利，也是我們的底線。」她指出，執政當局用國安的理由隨意把國民驅逐出境，只因為是陸配，意識形態跟當權者不同就被視為雜質，威權的幽靈、箝制自由言論的幽靈，再次籠罩台灣。

至於此活動祭祀對象以及現場遺照擺設皆包含共諜吳石，鄭麗文曬出邀請函解釋，皆無「吳石」二字，主要是紀念為了政治信仰坐黑牢甚至冤獄死亡的人，但是吳石是懷有任務的情報工作者，是間諜，跟大家認知的政治思想政治犯不一樣。政治受難人互助會辦的秋祭活動超過30年，從來沒有以吳石做主角，活動原則上跟吳石無關。

陸委會強調，將追思共諜的活動美化成捍衛政治立場歧異與維護自由，這是對國家尊嚴最嚴重的傷害，也是對因吳石而死傷的中華民國萬千軍民，最大的羞辱。