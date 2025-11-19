鄭麗文：為確保在野力量勝出 藍白合是重要工作

（中央社記者劉冠廷台北19日電）國民黨主席鄭麗文今天表示，為了確保在野力量勝選，「藍白合」是必須要邁進與努力的重要工作。過程中，國民黨釋出最大的誠意跟善意，也感受到友黨台灣民眾黨釋出同樣的期待。

鄭麗文今天與民眾黨主席黃國昌會面，會面前，鄭麗文先在中央黨部主持中常會，她在中常會表示，她上任後非常重視在野合作，藍白合作的議程因為主席改選受到大罷免這場「政治疫情」而延遲。配合明年的大選，將加快腳步、加速作業，希望為國民黨贏得最多的席次，最大的得票，全面的勝利。

鄭麗文說，為了確保在野力量勝選，「藍白合」是必須要邁進與努力的重要工作。過程中，國民黨釋出最大的誠意跟善意，也感受到友黨台灣民眾黨釋出同樣的期待。

鄭麗文指出，過去一年多，國民黨立法院黨團總召傅崐萁經歷的點點滴滴「如人飲水，冷暖自知」。因為大環境特殊，在野藍白兩黨在立法院已經有非常多合作的經驗，並肩作戰的情誼，在國會有需要，未來的大選更有需要。

鄭麗文表示，原本規劃黨主席選舉結束，進到辦公室上班之後，就到民眾黨黨部拜會。因為民眾黨相當客氣，以及海內外國際媒體高度關注，所以另尋適當的場地，兩黨協商後決定在今天第一次會面。

鄭麗文強調，從地方選舉到國會的合作，希望今天雙方展現最大的誠意跟善意，讓高度焦慮的台灣社會能夠安心，在野黨一定不負眾望，成為守護台灣民主，穩定台海局勢最重要、最負責任的「政治定海神針」，藍白合作才會帶給台灣無限的光明跟希望。（編輯：翟思嘉、謝佳珍）1141119