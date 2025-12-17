鄭麗文：用最大力量保護國會 推動福國利民法案

（中央社記者劉冠廷台北17日電）行政院長卓榮泰不副署財劃法修法，國民黨主席鄭麗文今天說，這不但是憲政笑話，也是台灣的民主悲歌，國民黨要用最大的力量來保護國會，不能讓民進黨得逞，要讓國會可以繼續運轉下去，並透過國會推動所有福國利民的法案。

立法院日前三讀通過修正財政收支劃分法，並咨請總統公布。總統賴清德15日批示「破壞財政永續」，行政院長卓榮泰也加註不予副署意見；同時總統並箋函五院院長。

鄭麗文今天下午在國民黨中常會表示，賴總統上任以來，國內政局陷入惡鬥循環，在大罷免後，賴總統不但毫無反省、甚至變本加厲，完全藐視國會，對立法院三讀通過的法律視若無睹。

廣告 廣告

鄭麗文說，即便經過多次覆議，但結果只要不如賴總統的意，居然可以公然違憲，偕同行政院長不副署、不執行，不但是憲政笑話，也是台灣的民主悲歌。

鄭麗文表示，賴總統說出「在野獨裁」說法，但在野黨根本沒有辦法獨裁，賴政府端不出執政成績，就乾脆甩鍋給在野黨，黑鍋都要在野黨來扛，這是台灣的悲哀。

鄭麗文呼籲，全黨要做好長期作戰準備，這一仗的最後決戰點就是2028總統大選，在2028之前，明年的地方選舉是關鍵，國民黨沒有輸的本錢；國民黨要用最大的力量來保護國會，不能讓民進黨得逞，要讓國會可以繼續運轉下去，並透過國會推動所有福國利民的法案。

鄭麗文表示，國民黨要富台，會持續在國會提出福國利民的重大法案，同時也要護台，賴總統每天破壞台灣的民主法治，現在還在秋後算帳，檢調竟然還到國民黨嘉義市黨部搜索，國民黨要保護得來不易的民主法治。（編輯：林克倫、林興盟）1141217