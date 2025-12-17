鄭麗文：男人不會生小孩，所以在野無法獨裁

▲國民黨主席鄭麗文砲轟總統賴清德。（圖／記者林怡昕攝，2025.12.17）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，總統賴清德也表態支持，還發影片稱國會將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，國民黨主席鄭麗文今（17）日砲轟，「這就像男生是不會生小孩的，所以在野是沒辦法獨裁的」，更喊話賴清德不要再把底牌掀給別人看，讓「大家覺得你是不懂又兼不衛生，又沒民主素養的人」。

鄭麗文今天在中常會談話時表示，台澎金馬陷入了高度不安，因為國家元首帶頭毀憲亂政，從新任總統上任以來，國內政局一直陷入不斷的惡鬥循環無法解脫，如今在大罷免之後，始作俑者的賴清德毫無反省，甚至變本加厲，可以完全藐視國會三讀通過的法案，即便多次的覆議，結果只要不如賴總統的意，居然可以公然違憲，協同行政院長玩不副署、不執行，這不但是憲政笑話，還是台灣民主的悲歌。

鄭麗文也說，今天身為最大在野黨，對於賴清德胡言亂語、鬧國際笑話，「他居然說這叫做在野獨裁，我跟各位報告，這就像男生是不會生小孩的，所以在野是沒辦法獨裁的。」這是賴清德優秀天才的幕僚教他的，還是他又不顧幕僚的建議，自己發明的？「不要再把底牌掀給別人看，讓大家覺得你是不懂又兼不衛生，又沒民主素養的人嗎？」

鄭麗文也提及，賴清德有史以來手握最大一筆中央年度總預算，結果他搞沒半步，執政沒半步，端不出執政的成績，乾脆一不做二不休，甩鍋給在野黨，接下來他的執政時間還有兩年多，他就是放棄了，他也不想要做出成績，因為他也做不出任何成績所以直接擺爛，所有黑鍋要在野黨來扛，「袂曉駛船嫌溪狹」，這就是台灣人的悲哀，出了這樣的領導人，「養老鼠咬布袋」。

鄭麗文認為，賴總統有三步，第一步先「窮台」，錯誤的政策、錯誤的國家定位、錯誤的戰略，讓台灣的產業慘兮兮，本來傳產服務業就已經是陷入寒冬，現在也保不住高科技產業，台灣嚴重的被掏空， 然後對美國就是打腫臉衝胖子，台灣根本沒有這麼多錢，他通通答應開空頭支票給你。

鄭麗文續指，先窮台再亂台，所以從上任第一天他就知道他是少數總統、朝小野大，可是他從來不想要透過溝通對話，更不想要提出讓在野黨無法拒絕的福國立民政策，今年大罷免當選民用選票來否定他，希望賴政府做一點正事，結果他反而變本加厲，他沒步也沒招。

鄭麗文也說，賴清德今天還在秋後算帳，檢調還到嘉義黨部去搜索抓人，不惜動用司法，摧毀台灣法治基礎，他有因為這樣踩煞車嗎？他玩上癮了，國民黨要保護我們得來不易的民主法治，不能夠摧毀在民進黨的手裡，國民黨要護台保台。



鄭麗文也說，賴清德吃了趁頭鐵了心，沒有要讓台灣人民有喘息的空間，原本下半年才會進入真正選戰的時間，現在提早到今年，「我們要做好長期作戰的準備，賴總統沒有要放過我們，也沒有要放過台灣，更沒有要放過台灣人民。」我這一仗最後的決戰點就是2028，在2028之前，明年底中期選舉是關鍵的一役。「我們要做好這樣的心理準備，從現在開始作戰到最後一天。」

鄭麗文說，我們會做好萬全的準備，我們也不會讓民進黨得逞，我們要用我們最大的力量，來保護我們的國會，讓我們的國會還能夠繼續的運轉下去，因為國會是所有民主國家裡頭，最核心的一個機構，還是會繼續通過國會，來推動福國利民的法案。

