鄭麗文：當賴清德被國際評為麻煩製造者時台灣就會變成地緣政治犧牲品

國民黨主席鄭麗文今日下午出席「『馬習會』10週年研討會」致詞時重申擔任國民黨主席的3大原則。(記者廖振輝攝)

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席鄭麗文今日下午出席「『馬習會』10週年研討會」致詞時重申擔任國民黨主席的3大原則，強調國民黨要讓台灣不成為麻煩製造者，也不會淪為大國博弈、地緣政治的犧牲者，而是要成為和平締造者；她還說，當賴清德總統被國際評價為麻煩製造者時，下一步就會讓台灣變成地緣政治的犧牲品，國民黨所以要堅定原則，就是害怕因為錯誤的兩岸政策與國際戰略，讓台灣的國際處境陷於不利狀態。

鄭麗文表示，很不幸是，最近美國重要智庫與媒體再次提到台灣領導人是魯莽的政治領袖，其實她為賴清德總統感到不值，當賴清德毫無保留的配合來自於國際社會的期待時，結果當不同國家利益轉變，對中國大陸因為國家利益所產生的戰略行為需求時，就馬上換了一張臉，說台灣領導人是魯莽的政治領袖。

鄭麗文指出，從前國民黨主席連戰再到前總統馬英九，國民黨都是要成為和平締造者，而且相信只要台海沒事，日本以及區域甚至全世界都會沒事，在台灣的國民黨也是今天唯一能起關鍵效應，讓兩岸和解、確保和平，全世界都可以鬆一口氣，從當年的「九二共識」，到連戰的兩岸破冰、和平之旅，再到「馬習會」，國民黨都會繼續堅定這個方向走下去，過去經驗已證明這是國際社會的期盼，國民黨會扭轉台海兵凶戰危的局勢，避免台灣被迫逼到牆角的局面，成為和平締造者。

鄭麗文說，這是一個非常重要的歷史時刻，「馬習會」一下子就過10年了，20年前她隨連戰進行兩岸破冰、和平之旅，正因為領導人的格局、擔當與決心，兩岸曾經國共內戰、兵戎相見，但隨環境變遷與時俱進，如今和平共榮絕對是兩岸的共同心願，不只能造福兩岸人民，對於區域與全世界更是關鍵。

鄭麗文還說，1992年兩岸在新加坡的會談，就是「東方智慧」的最高展現，也是兩岸中國人的最高智慧展現，經過幾10年兩岸對峙，雙方還打過仗、漢賊不兩立，卻可以透過「九二共識」交流對話，讓兩岸隔絕幾10年後，老兵與家人可以重逢。

她也強調，「九二共識」的背景正是台灣解除戒嚴，邁向民主，停止動員戡亂時期臨時條款，創造了台灣的民主轉型奇蹟，一步步走來何其艱難，讓全世界羨慕台灣的民主成就，之後也才有兩岸開始對話交流，到了連戰的兩岸破冰和平之旅，再到國民黨重返執政，馬英九任內迎來兩岸春暖花開，中華民國可以外交休兵，打開國際空間，但過去蔡英文執政8年再到賴清德總統任內，都已全部不見。

鄭麗文指出，過去在「九二共識」基礎下，兩岸頻繁交流，多少陸客來台愛上台灣，兩岸高層可以互訪，台灣可以參加世界衛生大會與世界民航組織，馬英九的8年任期已經證明「九二共識」可以帶來兩岸和平與和解，也可以打開台灣國際空間，讓台灣經貿更加活絡，「台灣人算錢算到手會痛，這樣不好嗎？她感覺大家都很開心。」

鄭麗文表示，當年「馬習會」前有各種不一樣的評價與阻力，不只台灣內部、兩岸，甚至全世界都帶著既期待又怕受傷害的眼光，這是何其的擔當，這場會面就決定了政治領導人的歷史評價，全世界也都高度肯定。

