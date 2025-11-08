鄭麗文：白色恐怖追思非以吳石等人為主角

（中央社記者王承中台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天將出席白色恐怖追思活動，民進黨發言人戴瑋姍批評，鄭麗文向共諜致意等同接受中共史觀。鄭麗文今天說，外傳關注秋祭著重紀念情報工作者的訊息是嚴重誤導，希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。

台灣地區政治受難人互助會主辦的1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，今天下午將在台北市馬場町紀念公園登場，邀請鄭麗文與會。

民進黨昨天批評，鄭麗文預計出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括當年中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石，等同接受中共史觀配合統戰、敵我錯置。

鄭麗文在臉書發文回應，她受政治受難人互助會的邀請，擬出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平。

鄭麗文表示，外傳關注著重紀念情報工作者的訊息是嚴重誤導，並非以吳石等人為主角，往年也不曾以吳石為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。

鄭麗文說，白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，但吳石、朱楓等人並不在認定的「政治犯」定義中，盼各界聚焦史實，勿模糊焦點。（編輯：黃瑞弘）1141108