鄭麗文：盼和美方直接溝通國防議題

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓12日專電）國民黨主席鄭麗文今天拜會AIT華盛頓總部。她稍早向媒體表示，國民黨支持國防自主，在台灣本土國防產業發展方面，將思考是否提出國民黨版本，也盼和美國建立直接溝通管道。

鄭麗文正在美國訪問，今晚結束華府行程。她今早先到華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）與專家學者進行閉門座談，下午舉行華文媒體記者會後，接著前往美國在台協會（AIT）華盛頓總部（AIT/Washington）拜會，和美方交流。AIT在維吉尼亞州阿靈頓設有華盛頓總部，在台灣駐美代表處及美國各政府單位間扮演聯絡角色。

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鄭麗文訪問華府期間，曾赴8位美國國會議員辦公室拜會，包括共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）、聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）、金映玉（Young Kim）及馬斯特（Brian Mast），以及民主黨籍眾議員蘇歐茲（Thomas Suozzi）等人。其中，蘇利文為參院軍委會成員，貝肯為眾院軍委會成員；馬斯特為眾院外交委員會主席，金映玉則是眾院外委會印太小組主席。

鄭麗文在記者會表示，這次拜會的議員多數都非常支持台灣，並關心台灣國防議題，感謝有機會和他們面對面直接溝通。她向議員們說明，台灣要跟對岸奠定和平的關係，不代表就要犧牲或放棄和美國的盟友關係，和美國之間的安全合作跟各方面的友誼，對中華民國至關重要。

有關國防預算議題，她說，國民黨並未反對強化台灣國防力量，且優先審查對美軍購的部分。接下來很多人關心台灣本土軍工產業的發展跟投資，尤其有關無人機製造的部分，國民黨支持國防自主政策。不過，她說，民進黨的提案有很多問題，「國民黨不可能支持」，有智庫朋友因此建議國民黨提出自己的版本。

鄭麗文說，現在非常認真思考這個問題，「回台灣之後，我們也希望能夠認真開始去研究這個問題」。這次訪問期間，她也表達希望能跟美方有直接溝通管道、交流的機會。

行政院提出8年新台幣1.25兆元國防特別條例，但遭藍、綠封殺，在立院卡關多時後，5月三讀通過版本中，預算上限僅匡列7800億元，並排除商購及委製案，無人機相關預算遭大幅刪除。行政院表示，國防沒有空窗期，相關部會正在研擬規劃中，選項包括納年度預算、追加預算，或另提特別條例。

此外，台灣將於2028年舉行大選，被問及是否參選，鄭麗文回應表示，「到目前為止，我並沒有在思考這個問題」。

對於記者問及中國對台灰色地帶侵擾加劇，包括首次侵擾太平島禁止水域等，鄭麗文表示，「這就是為什麼兩岸必須要有互相、必須要有對話，尤其是最敏感的軍事活動、安全問題」。

中國公務船11日公然侵擾太平島水域，挑釁台灣主權，外交部對此強烈譴責，並呼籲國際社會共同反制中國違法行徑。

今天出席閉門座談的華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）透過電子郵件回覆中央社記者表示，她認為，聽到鄭麗文詳細說明對兩岸關係的願景，很有幫助，華府許多人都透過鄭麗文這次訪問，更加了解她的看法。

鄭麗文一行人今晚離開華府後，前往行程最後一站洛杉磯。（編輯：周永捷）1150613