鄭麗文「祭拜共諜」 前藍委喊蜜月期結束：2026、2028會很辛苦

國民黨主席鄭麗文出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文8日出席統派舉辦的白色恐怖追思大會，追思對象包含中共代號「密使一號」的共諜吳石等，遭陸委會批評羞辱因吳石而死傷的中華民國萬千軍民。前立委陳學聖今（9日）表示，鄭麗文「祭拜共諜」宣告黨主席蜜月期結束，讓明年地方大選路線之爭提前發酵、開打，一路打到2028總統立委大選。「國民黨候選人會很辛苦！」

針對鄭麗文追思前叛國共諜吳石，並聲援支持解放軍入侵台灣的極少數陸配個案，陸委會聲明表達嚴正立場，批鄭不僅嚴重傷害國家尊嚴，以極少數陸配案例轉移焦點，極不道德且自失立場。陸委會也說，鄭麗文將追思共諜的活動美化成捍衛政治立場歧異與維護自由，這是對國家尊嚴最嚴重的傷害，也是對因吳石而死傷的中華民國萬千軍民，最大的羞辱。

廣告 廣告

陳學聖今在臉書發文「選戰提前開打了」表示，鄭麗文「祭拜共諜」說，讓明年地方大選路線之爭提前發酵、開打，甚至會一路打到2028總統立委大選。「坦白說，國民黨候選人會很辛苦！因為還沒找到很好的對應說詞。」像民進黨立委邱議瑩為爭取高雄市長提名，就喊話支持柯志恩就是支持鄭麗文路線。

陳學聖分析，有公職人員表示，民進黨候選人明年選戰時，一定會挑釁問「你是台灣人，還是中國人？」更有人沙盤推演，有人喊支持台灣人就選民進黨，支持中國人就選中國國民黨。這種二選一戰法，就是要操作選戰對立，讓複雜的背景簡單化，逼表態。這時真的有理說不清，特別是在選戰那麽短短幾天。

他說，2016換柱風波，讓國民黨重傷，當時的柱姐的政治立場比鄭麗文含蓄許多，都被扭曲成紅統，現鄭麗文上任黨主席才一週，國民黨已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麽選？原本大家對鄭麗文當選，是期望她的動能、戰力能給國民黨再生的活水，但萬一定錨不對，方向錯了，一人就可能會翻覆了一黨。

陳學聖說，現看來，鄭麗文初上任蜜月期已快速結束，她的每一步，每一個動見觀瞻，都已強烈牽引到大選，而選舉的成敗，就是政黨存活最現實殘酷的考驗。所以鄭麗文要很謹慎小心，後面有一堆要選舉的人跟著，政黨領導者和學者、思想家不同，理想一定要有，但更要能包容、務實，方能前行，否則「過剛則易折」。

更多太報報導

陸委會批追思吳石羞辱萬千軍民 鄭麗文回擊：威權幽靈箝制言論

【一文看懂】「最高階級共諜」吳石狂洩重大軍情 成中共打敗國民黨關鍵

再澄清追悼白色恐怖受難者不含共諜 鄭麗文：吳石與政治思想犯不同