鄭麗文《經濟學人》專訪稱要見習近平 阻台灣擴軍換與中國和解
在中國對台灣的軍事壓力升高、美國要求台灣大幅擴軍之際，國民黨新任主席鄭麗文卻選擇逆勢而行，阻擋台灣國防預算的擴張，主張接受「兩岸同屬中國」，還要重啟與中共中斷9年的黨對黨對話，甚至規劃親赴北京會晤中國國家主席習近平，試圖以談判取代對抗、以和解換取和平。
這位出身台獨學運、卻轉投藍營的政治人物，如今把兩岸和解當成重返執政的最大賭注，也讓台灣在美中角力和戰爭陰影下的戰略路線，再度掀起激烈爭論。
英國週報《經濟學人》29日刊出國民黨主席鄭麗文的專訪，指出這位台灣在野黨領袖天生就習慣冒險。1990年代，鄭麗文以學生運動人士身分踏入政壇，當時她主張台灣獨立，並猛烈抨擊執政的國民黨（KMT）。然而，她之後卻震驚同僚，轉而加入國民黨。如今，身為國民黨新任主席，她正進行迄今最大的1場政治豪賭。
在中國加大對台灣的軍事壓力，將台灣視為它的領土之際，鄭麗文卻阻擋提升台灣國防預算的努力。她認為台灣人民應該接受自己是中國人，並希望透過與中國國家主席習近平和解，帶領國民黨重返執政。
停止刻意「妖魔化」中國
27日，鄭麗文在台北接受《經濟學人》專訪時表示：「我任內最重要的任務，是推動兩岸和平。」為此，她透露，在中斷9年後，國民黨2月初將恢復與中國共產黨的對話，首先從雙方智庫交流開始。她也說，希望在2026年上半年訪問中國與習近平會面。習近平在她去年10月當選國民黨主席後曾發賀電，表達期盼雙方朝統一方向合作。
鄭麗文強調：「我們必須停止刻意『妖魔化』一切與中國相關的事物。」
這是充滿爭議的策略，甚至在國民黨內部也引發質疑。國民黨已連續3次總統大選敗給主張台灣是獨立國家的民進黨（DPP）。民調顯示，多數台灣民眾不信任中國政府，對統一缺乏興趣，也更認同自己是台灣人而非中國人。
鄭麗文的主張同樣讓美國感到不安。美國承諾協助台灣自我防衛，但也堅持台灣必須大幅提高自身的軍費。美方官員相信，習近平已下令解放軍在2027年前具備奪取台灣的能力。
不過，56歲的鄭麗文相信，她能避免戰爭，還能在2028年的下1次總統大選前贏得選民支持。
鄭麗文傳遞兩種恐懼
鄭麗文坦承自己對國族認同的看法與主流民意脫節，但將原因歸咎於民進黨推動的「去中國化」。另外，她認為，國族認同不會是未來幾年的關鍵政治議題。她說：「更重要的是兩岸關係，我相信那才是真正決定人民如何投票的因素。」
鄭麗文傳遞的訊息主要訴諸兩種恐懼。第1種恐懼是，如果民進黨在2028年再次勝選，北京領導層可能對和平統一徹底失去希望。她說：「一旦他們對台灣不再抱持期待，解決或處理台灣問題的方式，就只剩下我們都不願看到的手段。」
另1種恐懼是，美國對台灣的支持正在動搖。鄭麗文舉例指出，美國總統川普（Donald Trump）要求台灣把國防支出提高到GDP的10%，還要將40%的半導體產業轉移至美國，而台灣生產全球大部分高階晶片。她認為，對許多台灣人來說，把這些訊息拼湊起來，會讓人覺得美國正在拋棄台灣。批評者則認為這種說法是在「製造恐慌」。
雖然中國已發展出強大、入侵或封鎖台灣的能力，並經常演練，但奪取台灣能否成功，且不須中國付出巨大損失或重創全球經濟，仍遠未明朗。習近平最近也剛清洗軍方高層。民進黨領袖指控鄭麗文附和中國宣傳，並透過阻擋軍費支出危害台灣安全。
台灣無論如何都不可能與中國軍力匹敵？
台灣總統賴清德已承諾在2030年前將軍費提高至GDP的5%，今年也提出將增加400億美元（約1兆2559億新台幣）的國防特別預算，主要用於採購美國武器。然而，這兩項計畫都在國會遭到國民黨及其盟友杯葛，後者握有多數席次。
在鄭麗文看來，責任在賴清德沒有提供更詳細的軍費規畫。她表示，這個數字「排擠了所有其他需求」。鄭麗文拒絕具體說明台灣應該投入多少軍費，但她強調無論如何都不可能與中國軍力匹敵。因此，鄭麗文主張透過「合理的」軍費支出加上與習近平談判，來保障安全。
鄭麗文也批評賴清德拒絕接受1992年兩岸達成的「九二共識」。當時，台灣由國民黨執政，雙方同意兩岸同屬「一個中國」，但各自表述。由於民進黨認為這項共識在法律上無效且是1種陷阱，北京自2016年民進黨上台後便中止官方對話。鄭麗文說，如今重新接受九二共識，「將大幅降低兩岸軍事對抗的可能性」。
為了國際形象，中國會「言而有信」嗎？
至於談判的最終目標，鄭麗文的措辭謹慎。她表示，如果她與習近平會面，首要目標是取得明確公開承諾，雙方共同維持和平，並承認戰爭將帶來「難以想像的災難性後果」。
但是，習近平可信嗎？她說，為了避免損害國際形象，中國必須「言而有信」。
至於更長遠的未來，鄭麗文拒絕回答（國民黨的）最終目標是否應該是和平統一。她表示，在自己4年任期內，如果能建立維持和平的框架，就已是重大成就。她補充說：「至於現狀是否之後會改變，我只希望是在兩岸人民都能接受的情況下發生。
雖然父親是1949年隨國民黨軍隊從中國大陸撤退來台灣的軍人，鄭麗文自己卻成為傾向民進黨的學生運動人士。2002年，鄭麗文因為不滿黨內貪腐和對異議的不容忍，而離開民進黨。3年後，鄭麗文加入國民黨，很快地以言辭犀利、好辯聞名。不過，直到近年，鄭麗文才更公開地談論自己對中國人身分的認同。
鄭麗文是否會成為國民黨2028年總統候選人仍不明朗，她說自己專注於當前職務。然而，身為黨主席，她將塑造今年11月地方選舉以及總統大選的政綱。
