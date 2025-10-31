鄭麗文「綠轉藍」變色龍？曝內幕：被他打動

▲鄭麗文11月1日將接任國民黨主席一職，不過她的政治色彩由「綠轉藍」，遭外界狠酸是「變色龍」。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 鄭麗文過去曾是學運代表人物，曾主張「台灣建國」加入民進黨，更痛批藍營為「喪盡天良的殘暴政權」；如今，她將於11月1日正式接任國民黨主席一職，領導曾被自己批評的政黨，也遭外界狠酸是「背骨仔」、「變色龍」。這段由「綠轉藍」的政治歷程，引發高度關注，近日鄭麗文則鬆口透露，自己當年離開民進黨、轉投國民黨的關鍵原因。

鄭麗文日前接受《德國之聲》鄒宗翰專訪，回憶起1988年，她仍是台大法律系學生，當時正值台灣解嚴不久、蔣經國去世、民進黨初創之際，整個社會瀰漫著追求民主與獨立的浪潮。那時鄭麗文深信，國民黨堅持的法統「是民主化最大障礙」，並認為放棄反攻大陸、尋求台灣獨立才是出路。她坦言，自己是那個年代典型的「熱血青年」，在歷史與理想的激盪下，選擇投入民進黨，並於1996年當選國大代表，正式踏入政治舞台。

然而，鄭麗文卻發現，越靠近民進黨的權力核心，越感受到理想與現實的矛盾，她目睹黨內鬥爭激烈，甚至連施明德、許信良都成為攻擊對象；更讓鄭麗文失望的，是當年美國AIT反對李登輝的兩國論，而民進黨竟一夕轉彎、冷處理，這讓她意識到台獨不是什麼神聖使命，只不過是「政治便利貼」。她進一步舉例，陳水扁競選台北市立委時高喊台獨，選上總統時又說「四不一沒有」，結果執政失利又改口稱「一邊一國」，台獨對民進黨而言，彷彿是掩飾貪腐的遮羞布。

面對理想幻滅與路線迷惘，鄭麗文選擇出國進修，赴英國劍橋大學深造後，視野與國際觀完全不同了，也開始重新審視兩岸關係。「我發現，台獨走不通，民進黨也不是真誠地主張台獨，那兩岸該怎麼辦呢？」鄭麗文指出，面對許多昔日同志也陸續離開民進黨，她深思後認為，若要真正解決兩岸問題，想不到第二個能兼具政治角色、政治力量的人選，「就只剩國民黨了」，她也鬆口透露，轉折點就發生在與前副總統連戰長談之後。

鄭麗文原以為自己離開民進黨，差不多也算離開政壇了，當年連戰卻找上她深談許久，因而被對方的誠意給打動，後續決定加入國民黨。2005年，她在國民黨主辦228活動，強調要以歷史和解為前提，終結世代仇恨，她更安排曾因228事件被囚終身的陳明忠，親赴黨中央遞交「和平之鑰」，象徵歷史的對話與轉型。此後，連戰隨即展開兩岸破冰之旅，也成為鄭麗文「由綠轉藍」的象徵性起點；20年後，鄭麗文更從批判者變成國民黨掌舵者，走出一條截然不同的政治軌跡。

