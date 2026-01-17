鄭麗文：縣市長人選依提名辦法 協調優先

（中央社記者張已亷高雄17日電）國民黨主席鄭麗文表示，縣市長人選依提名辦法以協調優先，若協調不成，也不代表整合不成，產生人選後將進行藍白協調。至於國共論壇，鄭麗文說，兩岸交流活動若有確定會公開說明。

鄭麗文今天下午到中國國民黨高雄市黨部，出席「高雄黨員Reset拓點」活動，會前接受媒體聯訪。

對於縣市首長選舉「選區整合」，鄭麗文說，「我們一定是一個尊重制度的政黨」，不管每個選區狀況如何，都按照中央黨部公布的提名辦法、按照步驟，基本上在每個選區都是以協調為優先。

鄭麗文說，「協調不成不是整合不成，不一樣」，「協調不成」是指無法透過內部協調決定人選時，就會進行初選，任何沒有辦法透過協調產生人選的選區，例如新竹縣確定會進行初選，就會回歸黨的選舉提名辦法進行初選，幾個選區皆是如此。

至於「藍白合」，鄭麗文表示，國民黨人選產生後，就會和民眾黨進行協調，透過兩黨都能同意的公平、公開機制，最後也有可能採取公開民調，進行最後藍白整合，「嘉義市是如此」，因此國民黨會先決定黨提名人員後，再跟民眾黨進行協調。

外傳國共論壇將於1月底舉行，鄭麗文說，有關於兩岸交流、對話，或進行任何活動，只要有確定，會在第一時間公開透過記者會說明。

鄭麗文表示，全世界都關注兩岸和平穩定，開創兩岸和平契機是台灣任何一個政黨的責任，「中國國民黨不斷透過各種努力，只要回歸九二共識，反對台獨，這也是全世界的共識，不需要任何多加的條件，馬上就可以迎來兩岸的和解、融冰、和平。」

她並提到，這不是「零和遊戲」，更不是「選邊站的遊戲」，那都是錯誤假設，希望的是共好雙贏、穩定區域政治，台灣不會變為棄子、不是籌碼，而是締造和平的積極行動者。（編輯：吳素柔）1150117