鄭麗文：縣市長提名照制度走 不因個人需求改變

（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨備戰年底縣市長選戰，部分縣市出現僵持不下狀況，黨主席鄭麗文今天表示，黨有完整的規定及初選辦法，有意參選者在協調、協商沒有共識狀況下，只能進入初選。黨內程序跟遊戲規則，不會因任何一個人的特殊需要而改變。

國民黨新竹縣長提名確定進入初選程序，由副縣長陳見賢對決立委徐欣瑩。徐欣瑩近日盼黨中央以全民調方式決定人選，並以過去台中市長、南投縣長人選都採全民調為例，質疑新竹縣為何不行。此外，在台中市，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔皆表態參選，目前仍在協調中。

鄭麗文下午在國民黨中常會重申，黨內有部分選區出現激烈競爭，國民黨會一改過去外界認為的醬缸文化，展現大開大闔、遵守制度的政黨形象，不再有內定與黑箱作業，公平的遊戲規則才是奠定全黨團結的基礎，希望所有參選人願賭服輸。

鄭麗文說，最近協商的選區，多數都是藍營執政縣市、非艱困選區，因此超過1人以上競爭是正常的事，大家都希望為民服務，但重點是要能順利產生最強人選。

鄭麗文指出，新竹縣有兼任新竹縣黨部主委的陳見賢與立委徐欣瑩積極爭取，由於兩人各有主張，協商未果只能進入初選程序，黨的規定就是黨員投票占3成、民調占7成比例，並公告讓所有黨員領表、登記。待登記完畢後，參選人會再進行協商，此時有機會改變原本初選遊戲規則，但必須要有共識，否則就回歸原本規定。

鄭麗文提到，有人說陳見賢擔任黨職不公平，但爭取宜蘭縣長提名的立委吳宗憲同樣也有黨職，只要在協商階段，黨職問題都不用考慮，不過只要進入初選成為正式參選人，當事人就必須請假。

談及台中市部分，鄭麗文表示，「手心手背都是肉」，江啟臣、楊瓊瓔都是一流人才，希望黨內不要過於緊張焦慮。有人說台中市長盧秀燕沒有幫忙，但其實市長、議長都很關心，國民黨秘書長李乾龍也多次溝通。

鄭麗文強調，黨內程序跟遊戲規則，不會因任何一個人的特殊需要而改變，否則每個縣市若都有特殊要求、都有不同考量，制度就會蕩然無存、爭議就會不斷產生，最後就沒有公平公正的遊戲規則，未來也難以要求大家團結。（編輯：林克倫、萬淑彰）1150121