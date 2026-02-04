鄭麗文：縣市長提名照制度走 必須願賭服輸

（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨備戰年底縣市長選戰，目前仍有多個縣市人選尚未定案，甚至出現有意參選者不滿黨目前的初選民調規則，黨主席鄭麗文今天說，每個人有每個人的期待，但一定照制度走，不會因人設事；所有的黨員都必須遵守、願賭服輸，最後不是提名自己，也要團結。

國民黨目前持續進行2026縣市首長提名協調，但在新北市、台中市、新竹縣、宜蘭縣等，目前尚無結論。鄭麗文接受網路節目專訪今天晚間播出，她說，選舉本來就很複雜，雖然大環境對國民黨有利，但還是有挑戰。宜蘭縣已協調完成，2月底內參民調將會出爐；新竹縣已經公告初選，就按初選走。

廣告 廣告

主持人詢問，新竹縣長擬參選人、國民黨立委徐欣瑩曾表示還是希望全民調，如果黨的遊戲規則是黨員投票占3成、民調占7成比例，恐怕會有其他的決定。鄭麗文表示，每個人有每個人的期待，但她上任時就說，黨中央一定不再和稀泥，一定照制度走，不會因人設事。主持人追問，遊戲規則是否不會改變，鄭麗文回應，不可能改變。

鄭麗文也說，將黨內初選民調方式從「73比」改為全民調，這個討論很多年，若要改當然可以，尋求黨內正常程序，她一點都沒有意見，但現在的遊戲規則已經沒辦法改，就必須按照遊戲規則去走，黨中央的態度就是如此，不偏不倚。

鄭麗文強調，全世界沒有完美的遊戲規則，所有的黨員都必須遵守遊戲規則、願賭服輸，所有的提名作業都是如此，希望從政黨員能夠了解，大家都必須遵守遊戲規則；藍白不同黨都知道大局為重，要團結合作，更何況是同黨同志。

鄭麗文認為，現在的氛圍，很難有個人可以撼動跟挑戰，要去挑戰會把自己摔得鼻青臉腫，大家一定要三思，一個公平遊戲規則，為的就是大家願賭服輸，最後如果不是提名自己，也願意團結一致，這是現在非常濃厚的大氛圍。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1150204