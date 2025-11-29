鄭麗文：縣市長艱困選區 盼年底完成提名

（中央社記者張榮祥台南29日電）中國國民黨主席鄭麗文今天表示，中常會已正式通過縣市長提名特別辦法，第1波以現任優先提名，第2波艱困選區也希望今年底完成提名，提早布局，展開選戰。

鄭麗文今天出席在台南市勞工育樂中心舉辦的台南市黨慶活動，她接受媒體聯訪指出，國民黨政治人物有企圖心是健康的，是好事，上週中常會也正式通過縣市長提名特別辦法。

鄭麗文表示，第1波提名希望現任縣市長順利連任，這些縣市長政績非常優越，也受到市民、縣民高度支持，包括基隆、台北、桃園、南投、苗栗等現任縣市長都會優先提名。

在台南、高雄等艱困選區部分，鄭麗文說，已有同志代表黨參選台南、高雄後有很好成績，過去3、4年來一直在地方深耕經營，這也是黨會優先考慮的；另有不同同志表達參選意願，也會根據提名特別辦法開始進行協調，希望今年底完成提名。

在台中市長提名方面，鄭麗文說，必須延續市長盧秀燕8年優秀政績，讓國民黨繼續執政，但大家不須擔心有超過1人以上有意願服務，重點是提名後是否能夠無私團結，透過黨的機制協調，最後完成提名，不分彼此，團結一致，達成勝選。

至於國籍法修法，鄭麗文表示，國籍法牽涉到相關權益保障，始作俑者是民進黨對人權不當的壓迫，希望透過修法保障。（編輯：龍柏安）1141129