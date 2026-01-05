鄭麗文：總預算解鈴還須繫鈴人 總統應重新端正心態

（中央社記者劉冠廷、葉素萍台北5日電）面對總預算案遲未付委審查，國民黨主席鄭麗文今天說，總預算之所以沒辦法送進立法院，是因為總統賴清德不尊重國會三讀通過的法案。她說，在野黨有最大的誠意，也希望憲政能順利運轉，但解鈴還須繫鈴人，問題的癥結在賴總統的心魔，希望賴總統能重新端正心態。

民進黨發言人吳崢受訪指出，鄭麗文可能離開立法院一段時間了，也可能受限於現在國民黨立院黨團被立委傅崐萁所掌控，所以對於總預算的訊息掌握有所誤解。他指出，若鄭麗文仍有心以人民生計為念，為國家建設著想，那就好好跟自家立委黨團溝通，盡速排審總預算，不要盡耍嘴皮，這樣對當前的僵局毫無幫助。

媒體今天報導，據悉，執政黨已擬定將政治僵局轉化為社會關切的民生議題，包括賴總統、行政院長卓榮泰都親自下鄉，直接向社會大眾訴諸總預算對國家建設及民生福祉的不可或缺。

鄭麗文上午率領4位副主席到前立法院長王金平辦公室，親自頒發最高顧問聘書給王金平後，受訪表示，賴總統與卓榮泰劃錯重點了，總預算之所以沒辦法送進立法院，是因為賴總統不尊重國會三讀通過的法案，其中包括預算的編列，對於軍公教警消非常重要的福利案，如果賴總統、卓榮泰真心關注台灣國防力量，那麼職業軍人的待遇、榮辱是核心中的核心。

鄭麗文說，提高軍人待遇遭到執政當局無情的拒絕，嚴重打擊軍人士氣，如何期待國軍能保家衛民，如果這一點總統與行政院長都做不到，那要如何審查總預算；現在擺明賴總統不想面對問題的癥結，只想提早開打選戰，透過民粹政治，製造不必要的對立與憲政僵局，絕非國家、百姓之福。

鄭麗文強調，在野黨有最大的誠意，也希望憲政能順利運轉，但解鈴還須繫鈴人，問題癥結在賴總統的心魔，雖然是少數總統，仍舊能透過智慧，與國會共商國是、推動國政，而不是任性、耍賴，希望賴總統能重新端正心態，做一個全民總統，而不是將在野黨當成假想敵，敵人不在台灣內部，希望賴總統能三思。

對此，吳崢說，第一、115年度總預算行政院早在去年8月底就送進立法院，是藍白掌握的立法院遲遲未排審，延宕至今。

吳崢表示，第二，有關國軍加薪部分，賴總統早在去年4月就幫志願役加薪，連同前總統蔡英文任內，民進黨9年多執政已經幫軍公教加薪4次，反觀前總統馬英九任內只加了一次。

吳崢說，總統與卓榮泰已表明，在野黨有違憲之虞的法案，只要憲法法庭判決合憲，政府就會如實編列預算，國民黨一直用話術造謠，作為杯葛總預算的藉口，只想鬥爭不想就事論事。（編輯：蘇志宗、蘇龍麒）1150105