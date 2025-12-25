鄭麗文：美國孩子有 台灣孩子不能少

國民黨主席鄭麗文（左）、民眾黨主席黃國昌（右）宣布將提出特別條例推動設立「台灣未來帳戶（TFA）」。記者曾學仁／攝影

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌昨共同宣布要成立台灣未來帳戶（ＴＦＡ）。黃國昌批，民進黨政府的少子化辦公室從沒成立，因此藍白擬推台灣未來帳戶特別條例；鄭麗文喊，美國孩子有的，台灣孩子也不能少，且政策核心是讓每個台灣孩子都能贏在起跑線。

黃國昌指出，看到台灣出生率一點一八，在世界上已是倒數，最近一年跌到○點八九更是敬陪末座，但民進黨政府少子化辦公室從沒成立，只會做大內宣，因此藍白擬推台灣未來帳戶特別條例，政府設立帳戶初始投入第一筆五萬元，每一年政府再存入一萬元至十二歲為止「這不是一次性的補貼，是長期性的投資。」

黃國昌說，基金初始規模一一三○億元，就能投資國家未來，比過去幾年撥補台電幾千億元，錢好像丟到水裡，但這筆錢是到每個小孩帳戶裡，看得到、摸得到、長大用得到，留給下一代的不是負債，而是資產。

鄭麗文表示，台灣未來帳戶的構思，是借鑑與優化國外相關經驗，美國有「川普帳戶」，英國、新加坡和以色列也有類似規畫；當看到政府可能要用大筆資金投資美國時，「美國孩子有的，台灣孩子也不能少」。

鄭麗文指出，這是藍白智庫、專家學者，包括智庫副董事長陳冲，深度討論後推出的國家級戰略工程。政策核心是讓每個台灣孩子都能「贏在起跑線，自主創人生」；草案已初步擬定，接下來藍白黨團會有更專業完整的討論，將在立法院積極推動，召開公聽會集思廣益。

國民黨立委陳菁徽日前曾說，借鏡新加坡兒童培育共同儲蓄計畫（ＣＤＡ），提供起步津貼，只要開戶就先給一筆啟動金，可提高開戶率；對等配額，家長存一元，政府也跟著存一元，而新加坡此政策的參與率高達百分之九十七；不同階段限定用途，讓孩子在成長不同階段，這筆專款都能夠幫助家長好好照顧，不論是學費、醫療費用，甚至是買房頭期款。

陳菁徽建議，要考慮將弱勢孩童的對存比例提高，譬如說家長每存一元，政府就存兩元。至於一般家庭，則一樣維持一對一的對存制度；若弱勢家庭無法儲蓄，也可由政府制度化協助存入。

陳菁徽說，財政面絕對不是大問題，一般戶對等提撥，僅須花政府五百億元，而弱勢戶的加倍提撥，也僅需花費五十億元，考量到新生兒是年年減少，未來公務預算的開支只會愈來愈好，財政上是絕對可以負擔的。

對於黃國昌的指控，行政院發言人李慧芝說，衛福部在二○一七年就成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，隔年還提高層級，預計明年還要成立「兒少及家庭支持署」。

