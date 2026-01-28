鄭麗文：美國是恩人 大陸是親人
國民黨主席鄭麗文28日中常會上發表長達26分鐘的演說，談及即將展開的國共兩黨智庫第一次交流論壇，強調兩岸交流的重要性；她也表示，「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人」，國民黨不會在美中之間選邊站，而是扮演橋梁，不只讓台海沒事，美中也能和平穩定。
國共智庫交流論壇將於2月2日至4日在北京舉行，鄭麗文表示，距離上次國共交流平台已隔9年，近期不少來自百工百業的朋友到黨部與智庫拜訪她，表達兩岸關係惡化讓他們非常恐慌，來拜訪國民黨也不敢聲張，怕遭民進黨秋後算帳，「台灣怎麼會變成這樣？」強調此時不該製造對立，應和解合作非衝突對抗。
鄭麗文無奈指出，民進黨從頭到尾極盡所能破壞、瞎編各種莫須有的故事，造謠供應鏈每天都在啟動，給國民黨扣帽子，逼國民黨提告無良媒體；她強調，國共之間除了九二共識、反對台獨的政治基礎外，沒有任何交換條件，從前主席連戰和平之旅到現在，互相交流都不需要其他前提。
她奉勸民進黨，不要把國民黨當成死敵，大家都在同一條船上，把船弄翻了大家都會落水，包括民進黨在內。
鄭麗文也提到，英國首相施凱爾近期赴陸訪問，表明「不會在美中之間選邊」，鄭麗文表示，很多人好奇她親中還是親美？她都回答「我不能都選嗎？為什麼只選一邊？」鄭強調，「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人，不可能做出骨肉相殘的事，不需要在美中之間做選擇。」
鄭麗文說，國民黨將扮演橋梁，不只讓台海沒事，也讓美中和平穩定，所謂的第一島鏈不再是冷戰前沿，不需要開啟「冷戰2.0」，第一島鏈將是和解和平的島鏈，從台灣出發、台海開始。
此外，鄭麗文日前於中央黨部接見美台商業協會主席柯拉克（Keith Krach）訪團，昨在臉書指出，雙方針對經貿合作與科技前景進行友好交流，並樂見雙方在相關議題持續對話，鄭向訪團強調，國民黨將繼續全力推動重啟核能，確保台灣有穩定電力供應。
其他人也在看
蘇宏達訪美為鄭麗文傳話 美方表達極重視國防預算審查
（中央社記者鍾佑貞華盛頓27日專電）台北論壇基金會董事長蘇宏達訪美約一週，期間拜會政、學界。他今天表示，美方極重視台灣特別國防預算，不過，此行並未感受到美方將這筆預算是否通過，與國民黨主席鄭麗文訪美行程綁定，沒有聽說「門票」的說法。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
兩岸務實交流 難敵國安黑手
國民黨國政研究基金會與大陸國台辦海研中心合辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，將於2月3日在北京舉辦，消息披露後卻傳出有學者遭「關切」，被迫臨時取消隨團前往，尤其是公立大學教授身分。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
連環救援！韓女遊客遊旗津「手機遺失警助找回」 又差點弄丟護照
即時中心／林耿郁報導台灣最美的風景是人！前（26）天晚間7點多，有南韓遊客在高雄旗津旅遊時，不慎丟失手機，幸好在警方幫助下，成功在公園巡回遺失的手機。沒想到兩人在離去時，差點再把護照遺失在警車上，在警方協助下拿回護照，沒有上演「案外案」。即刻搜尋！據鼓山警分局資訊，前天晚間19時許，一名22歲元姓韓籍女子報案，稱在旗津三路騎乘腳踏車觀光時，不慎將手機遺落，因內存重要資料且身處異鄉，發現手機遺失後相當緊張。員警見狀安撫其情緒，之後要求這名韓籍遊客啟動GPS定位，之後載著元女及友人依定位資訊前往搜尋。地點鄰近勞動女性紀念公園，地形遼闊且植被茂密，警方以徒步地毯式搜索，最終憑藉感應鈴聲，在人行道草叢中尋獲手機。就在元女領回手機準備搭乘渡輪離去前，員警再次發現元女因過度緊張，又不慎將護照遺留在警車後座，幸好及時將護照交還。元女對警方接連尋回手機與護照的熱心協助十分感佩，頻頻稱讚台灣警察專業又暖心。鼓山分局提醒，民眾出遊時應妥善保管貴重物品，尤其手機及重要證件應確實收納。若不慎遺失，切勿過度慌張，可善用科技定位功能，或立即撥打110報案請求警方提供協助。警方將持續秉持同理心為民服務，讓外籍旅客也能感受台灣的安全與溫暖。女遊客護照遺留在警車後座。（圖／鼓山警分局提供）原文出處：快新聞／連環救援！韓女遊客遊旗津「手機遺失警助找回」 又差點弄丟護照 更多民視新聞報導日籍旅客逛夜市弄丟錢包！ 員警「撂日文」溝通找回遺失物「台大學生證」在埃及被撿到！本人現身認領驚呼：台北掉4次都沒找到健忘症快看！蘋果推出AirTag 2 功能增強50%民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
70歲高群戰力十足！自曝「一週3次」房事 健康狀況全說了
70歲高群戰力十足！自曝「一週3次」房事 健康狀況全說了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
張文隆觀點》劉金獅反思國民黨的特務統治
[Newtalk新聞] 劉金獅感慨認為，二二八事件中台灣有太多菁英遭國民黨政權屠殺了，加上白色恐怖時期稍微有主見的人馬上被抓，於是有些人基於自身利益就去投靠國民黨，像南非、印尼、菲律賓的情況也是一樣。否則他們本地人多勢眾，如果團結起來，早就把外來殖民者推翻了，所以說：「巧的吃憨的。」 劉金獅曾搭飛機從荷蘭回台灣，心想在當代航空時代，從荷蘭到台灣都要花一整天，當時帆船時代又沒有蘇伊士運河，荷蘭人和西班牙人怎麼有辦法遠渡重洋來統治台灣？他們就是利用分化被殖民者。 一、軍法處看守所的死刑犯特務 在青島東路軍法處看守所時，有個跟劉金獅關在一起的前調查局人員被判死刑，跟劉金獅同房。當時規定每一個人要輪流打掃押房，這個特務被判死刑，戴著腳鐐不方便打掃，於是劉金獅就故意接近他，幫他洗碗及擦地板。後來混熟了後，他把劉金獅當成好朋友，他就跟劉金獅說：「我坦白跟你說，我是忠貞國民黨員，但這次被判死刑，要無罪已經不可能。不過我還是寫寫上訴狀，碰碰運氣。我在上訴狀裡寫我幫政府抓了一百多個台獨分子，有不少被判死刑，結果自己到頭來也變成死刑犯。」他還拿他的上訴狀給劉金獅看。然後他又說：「國民黨統治台灣是有一套方法新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
鄭麗文喊大陸是親人 民進黨：脫離民主國家的責任邏輯
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文表示，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，引發討論。對此，民進黨中國部今（29）日表示，如果一個政黨避談台灣如何防衛、如何維持主權，只想「相信習近平」，高唱「中國是親人」，這樣的政治視角，本身就已脫離民主國家的責任邏輯。 鄭麗文昨說，她的好友跟她說一句話讓她非常有感，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」。她說，中華民國從二次世界大戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，但「大陸是我們的親人，我們絕對做不出骨肉相殘的事情」，所以不需要在美中之間做選擇，希望兩岸的和解能帶來美中的和解和合作，這才是人類之福。 民進黨中國部今透過臉書發文表示，為了舉辦「國共論壇」，鄭麗文公開表示「中國是親人」，前總統馬英九之前也強調，兩岸關係要「相信習近平」。中國部指出，這樣的表述透露出台灣社會必須高度警惕的問題，在鄭、馬的政治想像中，真正被放在核心位置的，並不是台灣人民的安全、自由與民主，而是對中共政權的情感投射與政治期待。 提及國共論壇，民進黨中國部表示，真正引發社會高度疑慮的，不只是國民黨的政治表態，更是國民黨在立法院的實際作為。中國部說，當國民新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 20則留言
鄭麗文喊美國是恩人、大陸是親人
記者王超群∕台北報導 國民黨主席鄭麗文二十八日表示，美國曾經是我們的恩人，但大陸是我…中華日報 ・ 1 天前 ・ 4則留言
鄭麗文稱「大陸是我們的親人」不會骨肉相殘 挨酸忘了國共內戰歷史
國民黨今（28日）宣布將於2月3日在中國北京舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」，聚焦觀光旅遊、產業合作、環境永續發展3大主題。國民黨主席鄭麗文下午引述友人說法：「美國曾經是我們的恩人，但大陸才是我們的親人，我們絕對做不出骨肉相殘的事情。」強調不需要在美中之間選擇，兩岸和解也能帶來美中合作；這番話卻被反對者譏諷忘記當初國共內戰歷史。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4則留言
單一席次保衛戰 新秀老將搶位
新竹縣議員第9至13選區因每區僅應選1席，形成激烈的單一席次保衛戰，目前除了第12選區現任議員劉建民與尖石鄉長曾國大換位參選，多人有意搶卡位，其餘4區現任議員均尋求連任，同時也有新秀老將加入戰局。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台美合作 擴及菲國及拉丁美洲
台美對等關稅談判初步結果出爐後，第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議」27日在華府舉行，雙方宣布簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，表達認同關鍵材料不可倚賴單一國家陣營，並達成關鍵礦物採礦、提煉合作等7大共識。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
千億黃金躺海底！西班牙沉船「聖荷西號」引爭奪 仲裁料今年出爐
一艘沉沒超過3百年的西班牙寶船「聖荷西號」，至今仍躺在加勒比海海床，但船上有價值高達約1500億台幣的黃金、白銀與祖母綠，各國爭奪不斷，國際仲裁機構預計今年裁決其主權與分配爭議，恐改寫全球水下文化遺產歸屬原則。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
川習會算大帳 台灣自求多福
中美領導人預定在4月展開「川習會」，惟此次會晤若從習近平所言將和美國「算大帳」，即可明白習近平重申「不容外力改變台海態勢」的堅定立場，因為台海以至西太平洋這場曠日廢時的國際強權角力若論其起源因素，癥結仍在中方的「領土與領海主權」連帶影響多年，卻一直被西方國家船艦「航行自由」論述行動所干擾；反觀俄羅斯在2014年強占克里米亞，僅只是21世紀國際戰略格局變化的濫觴。換個視角觀察，新的大國博弈早就在10年前即已展開。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
聯美抗中行不通了
正當台海情勢最嚴峻的當頭，美國公布《2026國防戰略》（NDS）內容，完全沒提到台灣，並將中國威脅的重要性排序下調，此特殊情事對台灣是嚴重的警訊。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
質疑重劃案借屍還魂 地主抗議
「雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃案」28日召開聽證會，反對重劃的地主與時代力量在會前舉行記者會，質疑重劃案「虛灌人頭」，要求縣府不應縱容開發公司掠奪人民土地。縣府地政處表示，任何重劃案件均依法審查，本案部分土地所有權人已向雲林地方法院提起民事訴訟，縣府也配合將相關卷證資料提供給法院，將依據法院確定判決結果辦理。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美國是恩人 大陸是親人 鄭麗文：我不能兩個都選嗎？
國民黨主席鄭麗文今28日中常會上發表了長達26分鐘的演說，鄭麗文談及即將展開的國共兩黨智庫第一次交流論壇，強調兩岸交流的重要性；她也表示，「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人」，她不會在美中之間選邊站，國民黨將扮演橋樑，不只讓台海沒事，美中也能和平穩定。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
賴再提自由非免費 在野批抹紅無真心
賴清德總統28日上午出席將官晉任授階典禮時提到，台灣要持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢，下午在中執會再重申「自由不是免費的」，呼籲立法院盡速審查總預算案與國防特別條例草案；藍營質疑民進黨一條龍編故事，硬要抹紅在野嚴審預算，白營則痛批賴根本不願意到立院國情報告，相關承諾「只有假意，毫無真心」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
「我不能兩個都選嗎？」鄭麗文嘆：美國是恩人、大陸是親人
國共智庫交流論壇將於2月2日起舉行，國民黨主席鄭麗文今感嘆「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人」，所以不可能做出骨肉相殘的事，因此不需要在美中之間做選擇，兩岸和解也能帶來美中合作。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14則留言
新北 現任議員秀政績 新人拚形象
下屆地方公職人員選戰白熱化，近期各黨將展開縣市議員初選或提名，現任議員紛紛在社群貼出任內替選區爭取的建設，大打政績牌。文化大學廣告系教授鈕則勳分析，現任的優勢就是可藉政績，爭取選民「回溯性投票」，而新人缺乏政績支撐，必須強化自身形象定位，做出區隔性，建立「不可替代性」是勝選核心。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鄭麗文：美國是恩人、中國是親人 不需在美中之間做選擇
國、共兩黨將於2月2日至4日在中國北京舉行時隔9年的「兩岸交流合作前瞻論壇」。國民黨主席鄭麗文今天(28日)表示，希望國、共交流為百工百業帶來「活路」，期盼兩岸強強聯手、合作交流。她強調，美國曾是台灣的恩人，中國則是親人，不需要在美、中之間做選擇，盼兩岸和解也能帶來美、中和解與合作。 國民黨副主席蕭旭岑與國家政策研究基金會副董事長李鴻源將於2月2日啟程赴中，展開為期3天訪問，期間將出席由國、共兩黨智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。 國民黨主席鄭麗文28日於中常會發表談話時表示，時隔9年之後，國、共交流平台將正式開啟，希望能迎來兩岸重新融冰、和解、進一步合作。她並表示，今天的中國和9年前的中國是今非昔比，希望此次國、共交流能為百工百業帶來「活路」，更期盼兩岸強強聯手、合作交流。 鄭麗文重申，國民黨堅持九二共識、反對台獨，兩者一體兩面、指涉同一件事情，兩岸交流沒有任何條件與前提交換，因為根本不需要。她也喊話賴清德總統，只要接受九二共識，就能換來兩岸和平榮景；若賴總統能和中共總書記習近平對談，她樂觀其成。 鄭麗文表示，近日有好友跟她提及「美國曾是台灣的恩人，中國則是台灣的親人」，對此她相當中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民調勝過卓榮泰、鄭麗君 王世堅喊「不可置信」：還有幾位優秀的沒放進去
民進黨2026台北市長人選未定，根據最新民調，民進黨立委王世堅、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君分別與台北市長蔣萬安做對比民調，王世堅民調最高，對此，王表示「不可置信」，強調還有好幾位沒有做，有放進去的話可能會不一樣。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言