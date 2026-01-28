鄭麗文：美國是恩人 大陸是親人

國民黨主席鄭麗文28日中常會上發表長達26分鐘的演說，談及即將展開的國共兩黨智庫第一次交流論壇，強調兩岸交流的重要性；她也表示，「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人」，國民黨不會在美中之間選邊站，而是扮演橋梁，不只讓台海沒事，美中也能和平穩定。

國共智庫交流論壇將於2月2日至4日在北京舉行，鄭麗文表示，距離上次國共交流平台已隔9年，近期不少來自百工百業的朋友到黨部與智庫拜訪她，表達兩岸關係惡化讓他們非常恐慌，來拜訪國民黨也不敢聲張，怕遭民進黨秋後算帳，「台灣怎麼會變成這樣？」強調此時不該製造對立，應和解合作非衝突對抗。

鄭麗文無奈指出，民進黨從頭到尾極盡所能破壞、瞎編各種莫須有的故事，造謠供應鏈每天都在啟動，給國民黨扣帽子，逼國民黨提告無良媒體；她強調，國共之間除了九二共識、反對台獨的政治基礎外，沒有任何交換條件，從前主席連戰和平之旅到現在，互相交流都不需要其他前提。

她奉勸民進黨，不要把國民黨當成死敵，大家都在同一條船上，把船弄翻了大家都會落水，包括民進黨在內。

鄭麗文也提到，英國首相施凱爾近期赴陸訪問，表明「不會在美中之間選邊」，鄭麗文表示，很多人好奇她親中還是親美？她都回答「我不能都選嗎？為什麼只選一邊？」鄭強調，「美國是我們的恩人，大陸是我們的親人，不可能做出骨肉相殘的事，不需要在美中之間做選擇。」

鄭麗文說，國民黨將扮演橋梁，不只讓台海沒事，也讓美中和平穩定，所謂的第一島鏈不再是冷戰前沿，不需要開啟「冷戰2.0」，第一島鏈將是和解和平的島鏈，從台灣出發、台海開始。

此外，鄭麗文日前於中央黨部接見美台商業協會主席柯拉克（Keith Krach）訪團，昨在臉書指出，雙方針對經貿合作與科技前景進行友好交流，並樂見雙方在相關議題持續對話，鄭向訪團強調，國民黨將繼續全力推動重啟核能，確保台灣有穩定電力供應。