鄭麗文:與黃國昌溝通順暢

國民黨主席鄭麗文（右）偕同藍軍的屏東縣長參選人蘇清泉（中）掃街市場，受到支持者熱情歡迎。（記者毛莉攝）

記者毛莉、王誌成∕綜合報導

國民黨主席鄭麗文搭日在屏東縣潮州鎮黨部座談會中表示，上任後與民眾黨主席黃國昌溝通順暢，有共識在野必須團結，如新北市長國民黨提名人選民調最強，黃國昌會支持藍營候選人。

鄭麗文在座談會中演說指出，二０二六年要贏、二０二八年更要贏，不能讓民進黨見縫插針、漁翁得利。她表示，少數總統與少數國會亂到今天，正事都不用做了，浪費兩年時間鬥來鬥去。台灣已經沒時間再浪費內耗。總統賴清德卻無心做事，只想整在野黨。

廣告 廣告

鄭麗文說，她與黃國昌因此大徹大悟，都知道大方向很重要，在野力量必須團結。她上任至今與黃國昌溝通非常順暢，都有共同心意與決心。黃國昌認真參選新北市長，希望獲得選民支持；但他同時也表示，如果最後跟國民黨提名人選比民調，國民黨的人最強，他也「馬上招牌拿下來，換支持國民黨的候選人」，這就是「有氣魄、有擔當」。

鄭麗文提及，希望年底選舉重點突破屏東縣。她一路與國民黨縣長參選人、立委蘇清泉討論屏東農漁產品如何擴大市場，沒有大陸的市場差很多，屏東最重要的觀光旅遊業也是如此。九二共識、反對台獨也沒有少一塊肉，不但不賠錢，還可以賺大錢並免於戰爭。前總統馬英九在八年任內就已證明，不需要付出任何代價，反而有陸客、陸生來台，促進兩岸交流；台灣要和平，沒有要變成第二個烏克蘭。

另外，有關台中與新竹的初選爭議。鄭麗文表示，國民黨要回歸制度，制度已經開始，現在也已經進入競選過程，遊戲規則不可能在這時改，會按照公告的遊戲規則按部就班走下去。