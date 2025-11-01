鄭麗文「蒲亭不是獨裁者」炸鍋 蕭旭岑力挺

▲將接任副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，美國總統川普日前也是一樣的答案。（圖／記者葉政勳攝，2025.11.01）

[NOWnews今日新聞] 國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。針對鄭麗文日前脫口「俄羅斯總統蒲亭不是獨裁者」，引發輿論譁然。對此，將接任副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑反問，今年2月24日美國總統川普被問到一樣的問題，川普跟鄭麗文一樣的答案，「那為什麼台灣這些人沒有去指責川普？」

全代會今將通過副主席蕭旭岑、季麟連、李乾龍等黨務幹部任命案。蕭旭岑上午受訪表示，鄭麗文希望倚重他在各面向的協助，謝謝主席的厚愛，待正式通過任命後，他會接受鄭麗文委任指派從事相關工作，全力以赴。

針對鄭麗文接受德國之聲專訪時提及，蒲亭不是獨裁者，引發熱議。蕭旭岑說，今年2月24日川普被問到一樣的問題，川普跟鄭麗文一樣的答案，那為什麼台灣這些人沒有去指責川普？台灣在俄羅斯有設立代表處，俄烏戰爭以來，也跟俄羅斯買1500億元的石腦油，請問台灣是不是把俄羅斯當成獨裁國家？

另外，有關鄭麗文提到願與大陸國家主席習近平碰面，媒體詢問，日前與國台辦主任宋濤會面時是否觸及相關話題？蕭旭岑說，他跟宋濤在天津會面，最重要是確立國民黨跟大陸可以展開全新一頁，鄭麗文上任後，兩黨交流會更加恢復過去馬英九時期，希望達到兩岸更加交流，人員更加往來。

