鄭麗文、藍委為資源弱化台灣？明年預算首當其衝？
論壇中心／邱暐琪報導
新任國民黨主席鄭麗文近日在外媒專訪中公開批評「國防預算3%的GDP太多了」，她認為「台海關係可以透過非軍事的方式來化解」，被外界質疑是在弱化台灣。對此，民進黨立委王定宇在《台灣最前線》節目中指出，國家明年總預算、國防預算，恐因兩大因素而被受影響。
王定宇透露，在鄭麗文尚未當選國民黨主席之前，國民黨的幾位立法委員在一場外交場合上，向作東的一位對台灣非常重要的外交官掛保證，一定支持國防預算，如今，鄭麗文卻公開嫌國防預算太多。國防預算到底會不會受影響，與鄭麗文會不會和國民黨立院黨團總召傅崐萁合作，將會是一個指標。
王定宇直言，正常立法院每年9月30日前就應該付委的總預算，但至今明年的年度預算農業、文化、教育等都還沒付委，更遑論還有一個很重要的國防整體提升的大筆的特別預算，國家整體預算恐將停擺。當時國民黨的幾位立法委員還向外交官掛保證，現在尷尬了，國家預算恐怕最後取決於，鄭麗文背後的中國勢力，要下多少資源給鄭麗文，鄭麗文就有多少資源與力量，可以控制國民黨底下這些幕僚。
原文出處：最前線(影)／鄭麗文為資源弱化台？藍委無自主權？王定宇破解國共關係鏈！
更多民視新聞報導
藍推不在籍投票再惹議 林楚茵批放行中共介選：國民黨忘了昨天的痛？
稱普丁非獨裁者遭歐洲駐台機構封殺？ 鄭麗文：完全子虛烏有
鄭麗文「普丁非獨裁」延燒！ 吳靜怡批：若藍營執政恐動搖台灣同盟
其他人也在看
鄭麗文喊國防預算太多 綠委批：跟美國對幹
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文上任後，而其日前接受專訪再提台灣國防預算太高，對此立委王定宇今（2）日表示，這說法是直接跟美國對幹並親近中共，但鄭麗文沒看到的是，中共過去4年來每年以至少7％...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台北10間DIY手作工作室推薦：「Funlab」毛絨娃娃、「Nu Studio」編織包一次體驗！
現在最流行的療癒約會行程，當然少不了「DIY手作」！不管是想親手做一隻超萌毛絨娃娃、打造專屬戒指，還是玩到近期爆紅的地毯槍，甚至連霓虹燈、香氛蠟燭都能自己動手完成。台北有許多風格各異的手作店，不僅能享受創作的樂趣，成品還能帶回家收藏。本篇小編精選了10間超值得收藏的DIY手作店，無論是情侶約會、姐妹聚會，還是想要一個人放鬆療癒，都能找到最適合的選擇！BEAUTY美人圈 ・ 20 小時前
Threads、IG驚見假帳號！ 氣象署怒澄清：著手蒐證並將依法處理
近期社群平台頻繁出現散布假資訊案例，甚至出現有以「中央氣象署」名義來創立Threads帳號。對此，氣象署今（3）日表示，本署已著手蒐證，並將依法循相關程序處理，以維護本署名譽及防杜不法行為。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
謝侑芯猝逝案延燒！娃娃曾受邀大馬「對方提供違禁品」 發6聲明澄清
娃娃在聲明中指出，今年三月曾因個人喜歡的偶像邀約，前往馬來西亞旅遊。她強調，整趟行程皆為私人性質，並未收取任何費用，也非出於工作安排，更非所謂第三方介紹或「陪伴性質」的行為。她坦言，雖然自己因職業身分而常被貼上標籤，但這趟旅程單純是基於偶像崇拜與個人情感...CTWANT ・ 39 分鐘前
中央氣象署遭冒名創社群帳號 已蒐證依法處理 籲民眾勿誤信
中央氣象署今天表示，近期有人冒用「中央氣象署」名稱及署徽，在社群平台Threads及IG創建帳號，氣象署目前並未於Threads平台設立任何帳號，提醒民眾切勿誤信、轉傳或提供個人資料。氣象署指出，已針對假帳號蒐證，將依法處理，維護名譽並防杜不法行為。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AI永動機會是泡沫嗎？台股屢創新高要擔心嗎？陳鳳馨提2大觀察重點
全球股市屢創新高，尤其是美國與台灣的科技股表現亮眼，許多人好奇推動這波漲勢的真正動力是什麼？《風向龍鳳配》主持人陳鳳馨分析，除了美國聯準會的貨幣政策轉向之外，更關鍵的是被市場戲稱為「AI永動機」的現象——科技巨頭之間互相投資、互相拉抬，形成一個看似永不熄火的資金循環。風向龍鳳配 ・ 13 小時前
謝侑芯猝死現場9顆「愛他死」 醫：1錠多種成分增猝死風險
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，警方在案發現場搜獲9顆可疑藍色藥錠，初步研判為搖頭丸「愛他死」（Estacy）。醫師指出，現今這類合成物質常將多種成分製成一顆藥丸。中天新聞網 ・ 13 小時前
扯！女夜間開車大燈不亮收罰單 隔天警竟到府強拆車牌
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導警察到府扣牌惹民怨！台中一名張小姐痛訴，上（10）月30日晚間開車行經台中西區精誠路與公益路口時，轎車的右側大燈突然燒壞，因此遭警方攔查開單；沒想到隔日（10月31日），同一名員警卻直接到張小姐家中強拆車牌，理由竟是「昨天忘了拔牌，被上級責備，所以今天要補拔牌」，令她感到十分錯愕，雙方甚至爆發口角。對此，台中警一分局說明，該員警因不熟悉流程，才會在隔日拆車牌，但拆牌流程確實是依法處理，並表示「會懲處該名員警」。張小姐表示，10月30日晚間開車行經精誠路與公益路口時，轎車的右側大燈突然燒壞；警方見狀，也立即上前盤查，並指出，由於大燈壞掉跟方向燈壞掉不一樣，因此要依法開罰車主。張小姐說，自己當下全程配合員警盤查，也收下罰單，並且在隔日一早，赴修車廠將車燈修好；沒想到傍晚時，同一名員警竟然到她家中，稱依「道路交通管理處罰條例」第20條規定，昨天應要當場拔牌，但他卻「忘了」，因此被上級責備，「所以今天必須要補拔」，並拿出扳手拆下張小姐的車牌，令張非常錯愕，當場與該員警爆發口角，甚至發生搶奪車牌。「若認真依法要拔，怎麼會放我離開現場？若我隔天不在家，難道還要上門強制執行嗎？」，張小姐直言，自己全程配合、也立即修好車燈，整起事件並沒有危險行為或拒檢情況，「我的不明白，這樣的處理方式合理嗎？」，並質疑，若當時她不在家，警方又該怎麼執行？對此，警方今（3）日說明，「這確實是同仁的疏失」，並表示由於該員警對執行拆牌的流程不熟悉，開完單回到派出所後，遭上級責備，因此才會在隔日到張小姐家中執行拆牌；同時也強調，警方原則上會懲處該員，並且重新再教育。此外，民代服務處張助理也表示，警方拆牌的行為，並沒有違反「道交條例」第20條，但員警應在當下向民眾宣導法規流程，「要跟民眾溝通法條，而不是突然跑去住處拆牌，會讓人感到不舒服」，他強調，目前民意代表已介入處理，並派專人派送文件，協助張小姐盡快拿回車牌。原文出處：獨家／扯！女夜間開車大燈不亮收罰單 隔天警竟到府強拆車牌 更多民視新聞報導暴雨上國道1舉動罰6千！雙黃燈「這樣閃」守住荷包囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰民視影音 ・ 9 小時前
快訊／ 國民黨縣市黨部主委出爐！鄭麗文點名「這4人」：有很重要使命
國民黨主席鄭麗文今（3日）上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。鄭麗文於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
F-16V戰機０交付讓賴政府再上國際版面！ 林士峰曝求償無門
據《軍事觀察（Military Watch）》報導，2019年台灣向美國採購的66架F-16V型戰機，總價值2472億元，原定陸續交機，至2026年第四季全部交付完畢，但美方至今1架都未交。此外，美國積欠台灣的軍售裝備總額已經高達6572億元還沒交貨。「藥師林士峰」批評，「賴清德政府再度躍上國際版面」。中天新聞網 ・ 1 天前
分析馬英九為何落淚 黃暐瀚：鄭麗文選總統機率超過盧秀燕
國民黨新任黨主席鄭麗文昨（1日）正式在全代會交接下上任，她在台上致詞，讓台下前總統馬英九激動到幾度落淚。昨晚媒體人黃暐瀚就在節目上談到這現象，他認為，馬英九在鄭身上看見他的九二共識政治路線被延續，燃起他的期待，黃暐瀚還斷言，以目前狀況來看，鄭麗文成為2028候選人機率高過台中市長盧秀燕，約超過5成。鏡新聞 ・ 1 天前
鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」歐洲駐台機構炸鍋「未來不會和國民黨中央互動」！賴寇蒂酸：奔向懸崖沒煞車
知情人士感嘆，過去光是邀請俄羅斯代表來酒會，歐洲盟友就氣成那樣，更何況鄭麗文還說「普丁並不是獨裁者」...放言 Fount Media ・ 1 天前
反烏托邦式的假和平論述 鄭麗文的真正目的
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）新任國民黨主席鄭麗文接受《德國之聲》專訪中一番無稽之語「普丁不是獨裁者」，成功占領...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
韓中峰會插曲！ 習近平贈「小米手機」 李在明笑問：安全嗎
大陸國家主席習近平，以國賓身份前往南韓訪問。他還和南韓總統李在明互贈禮物，李在明送木製棋盤給他；習近平則回贈小米手機。李在明還問習近平手機安全嗎？讓習近平忍不住笑出來。隨著APEC結束，美國宣布更多美中貿易協議細節，白宮證實大陸將立即暫緩部分稀土出口管制。TVBS新聞網 ・ 1 天前
侯友宜迎政壇句點？他曝「說再見之日」
[NOWnews今日新聞]2026地方大選腳步逼近，新北市長選戰提前升溫，國民黨將派誰出征，成為政壇的話題焦點，至於現任市長侯友宜，在歷經總統大選吞敗仗後回歸市政，任期也將於明年屆滿，針對其卸任後的動...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
林岱樺涉貪執意初選! 周玉蔻：民進黨2026恐面臨大屠殺級崩盤慘劇
[Newtalk新聞] 民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費1496餘萬，遭檢方依貪污治罪條例等罪起訴，但她仍執意參與高雄市長初選，為綠營選情帶來變數。民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職發文表態力挺林岱樺參選，引起反彈聲浪。資深媒體人周玉蔻直言，若民進黨持續迴避處理林岱樺的停權問題，2026地方選舉恐面臨「大屠殺級」的崩盤慘劇。 周玉蔻今（2）天稍早在臉書發文寫道，民進黨廉政會若是繼續「鄉愿」、不處理林岱樺涉貪遭起訴的停權問題，且初選民調又不排除藍營樣本，勢必讓藍營有機可乘、集中力量挺林岱樺。她警告接下來的發展，民進黨迎來的將會是2026被大屠殺、高雄失去政權，屏東台南危險，以及其他地方無法翻盤的崩潰最悲慘結果。 周玉蔻指出，首先林岱樺初選獲勝並依制度提名參選高雄市長，提名並登記參選後，一旦在選舉投票日前被一審宣判，將無法更換候選人，國民黨可藉此加足馬力攻擊民進黨「護貪」。屆時「正國會的全台議員候選人陷入啞吧困境，林佳龍再度成為笑話，火勢蔓延，最近這幾天公然肯定林佳龍有情有義的媒體人偷偷大笑⋯⋯」。 周玉蔻續指，若事態延燒，綠營支持者可能全面抵制、拒絕投票，全台效應渲染，2026新頭殼 ・ 1 天前
林岱樺積極爭取提名 周玉蔻曝民進黨最慘劇本：2026選舉全面崩潰
民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺涉詐領助理費遭起訴，但廉政會三次會議均未做成處分決議，林岱樺仍積極爭取提名，話題不斷；資深媒體人周玉蔻今（2）天直言，民進黨準備迎接2026地方選舉遭到大屠殺，全面崩潰、最慘烈的劇本了嗎？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
彰化百里侯戰／拚藍天變綠地！綠內戰白熱化 藍謝家選不選陷兩難
佈局2026選戰，民進黨力拚彰化縣藍天變綠地，黨內有4人正卡位拚提名，檯面下動作頻頻，各陣營互放耳語，近日立委黃秀芳、彰化市前市長邱建富相繼成立競選辦公室，引爆戰火；國民黨則陷入謝家、縣府系統與地方派系角力，白營也虎視眈眈，彰化選情撲朔迷離，成為2026藍綠白三方現階段最膠著的戰場。太報 ・ 1 天前
賴清德北市「滿手好牌」 張景森喊非綠人選：比蔣萬安強的逾百人
行政院前政務委員張景森今（2日）表示，民進黨台北市長人選應該推出一位淺藍、淺綠與白都能接受的人選，但不一定非得是民進黨籍。檯面上大家推薦的人不精彩、沒爆發力，帶不動士氣，也捲不起風潮。他認為，比台北市長蔣萬安強的超過100個。單單民進黨主席賴清德民間友人或內閣就有滿手好牌。太報 ・ 1 天前