鄭麗文：藍白合以誠意善意選人才

賴清德總統（左）6日出席新北市苗栗同鄉會會員大會，他致詞介紹民進黨提名參選的新北市長參選人、立委蘇巧慧（中）與苗栗縣長參選人、苗栗縣議員陳品安（右），懇請鄉親支持。（吳嘉億攝）

國民黨主席鄭麗文（左）出席苗栗縣黨部主任委員布達典禮暨建黨131周年黨慶，宣布議長李文斌（右）接任縣黨部主委。（呂麗甄攝）

國民黨6日舉行建黨131周年黨慶暨苗栗縣黨部主委布達典禮，黨主席鄭麗文到場頒發議長李文斌接任縣黨部主委聘書，力挺縣長鍾東錦連任，呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。賴清德總統則參加新北市苗栗同鄉會會員大會，向鄉親極力推薦民進黨提名的新北市長參選人蘇巧慧、苗栗縣長參選人陳品安。

針對藍白合，媒體提問民眾黨前主席柯文哲呼籲國民黨避免重蹈3％、6％爭議，鄭麗文回應，這次合作將以最大誠意與善意，透過公平、公開、公正機制選出最適合人選。她強調，即使外界對上次合作破裂仍有陰影，但國民黨務必支持在野力量，提名最強、最適合的候選人，確保合作順利。

鄭麗文日前表示，鍾東錦已恢復黨籍、參選資格無虞，過去4年施政成績有目共睹，「英雄不怕出身低」，年輕時曾誤入歧途是勵志故事，國民黨將正式提名鍾東錦爭取連任。她強調，國民黨願給重新為社會付出的人第2次機會，也期盼鍾東錦帶動議會及鄉鎮市長全面勝選。

鍾東錦則分享女兒從美國寄來的信，表達對父親獲鄭麗文肯定的驕傲與祝福。他呼籲，鄉鎮選戰應避免過度激烈，黨內要團結協調資源，並強調將吸引年輕人參與黨務與地方建設、培養未來人才，確保縣政穩定與國民黨在苗栗持續推動福國利民政策。

賴清德上月22日參加新北宜蘭同鄉會活動，找來蘇巧慧及宜蘭縣長參選人林國漳同台，賣力輔選。相隔約2周，賴昨再赴新北參加天主教輔仁大學創校百年感恩慶祝大會、苗栗同鄉會活動，蘇都陪同在側。賴近1個月內屢到新北與蘇同台，副總統蕭美琴也於11月22日在新北樹林與蘇同框，正副總統同日合力拉抬蘇，顯示民進黨高度重視明年新北市長選舉。

賴在苗栗同鄉會致詞指出，新竹科學園區若有外溢效果主要集中於桃園，苗栗較少，未來要持續提升苗栗科技發展，將苗栗納入「桃竹苗大矽谷」，讓苗栗成為北台灣科技布局重要一環，中央也將與地方政府密切合作，推動苗栗進步發展。

賴清德說，陳品安關心苗栗的發展環境，在苗栗定居、結婚，是道道地地苗栗人，很認真、專業地為地方服務，懇請苗栗鄉親支持。他也大讚蘇巧慧在立法院連續15次評鑑第1名，拜託大家支持。